Expressfart för nya stationsområdet

En gångtunnel under järnvägen är en del av den planerade satsningen som ingår i att anpassa stationsområdet i Svedala. De gående är på den här ritningen från konsulten Sweco på väg mot stationen och har Icabutiken på sin högra sida.

SVEDALA Efter stiltje under många år ser det ut som om avgörande beslut för en upprustning av stationsområdet kan tas inom ett par månader.

Tidsplanen är mycket snäv eftersom arbetena måste vara avslutade under nästa år om Svedala kommun beviljas bidrag för sin andel.

Kommunledningen i Svedala är positiv efter mötet med Trafikverket tidigare i veckan.

Efter att det i stort sett inte har hänt någonting under många år ser det ut som om det kan komma att röra på sig i frågan med stationsområdet i Svedala. Området är inte handikappanpassat, resenärerna måste korsa ett spår för att gå på och av tågen. Vidare saknas en förbindelse mellan de norra och södra delarna. Den förbindelse som finns vid Timmergatan ligger inte i direkt anslutning till stationsområdet.

I måndags besökte representanter från både Trafikverket och Region Skåne kommunhuset i Svedala.

– Vi hade en mycket bra dialog och enades om att innan sommaren ska en avsiktsförklaring som syftar till att göra stationsområdet i Svedala tillgängligt och säkert vara klar.

– Målet för vår del är sedan att den ska finnas med som en satsning för Trafikverkets del, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

Svedala kommun arbetar nu dessutom intensivt med en ansökan om stadsmiljöavtal.

Det innebär att man ansöker om pengar från staten för att färdigställa sin del av området. Trafikverket hanterar ansökningarna om stadsmiljöavtal. Besluten fattas dock av en annan enhet än den som arbetar med stationsprojektet.

Svedala kommun kan enbart ansöka om pengar för de åtgärder som berör deras del av stationsområdet.

– Vi kan söka pengar för att bygga en tunnel under järnvägsspåren och en gångväg under spåren, pendlarparkering och åtgärder som ligger på kommunal mark. Perrongen och spåren tillhör inte oss och de åtgärderna råder vi inte över, fortsätter Linda Allansson Wester.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 13 april. För att beviljas pengar ska det gälla en åtgärd som främjar hållbara stadsmiljöer. Främst tunneln under spåren skulle kunna vara en sådan åtgärd, hoppas Svedala kommun.

För att beviljas pengar måste åtgärderna vara avslutade redan nästa år. Hur mycket pengar Svedala kommun ska ansöka om är inte bestämt än.

– Det håller vi att titta på nu. Jag är medveten om att det här är en mycket snäv tidsplan och den ställer mycket stora krav på oss.

– Vi är mycket angelägna om att genomföra detta. Det enklaste hade varit ett gemensamt beslut om åtgärder mellan alla parter. Nu kanske vi får göra arbetena i etapper istället men det viktigaste för oss är att detta verkligen blir genomfört.

Att anpassa hela stationsområdet till dagens krav och bygga om har kostnadsberäknats till omkring 90 miljoner kronor.