51-åringen släppt ur häktet – bevisningen räcker inte

HÖRBY 51-åringen som är misstänkt för mordet på 24-årige Jacob Tillman 1998 släpptes på torsdagen ur häktet, efter att ha suttit frihetsberövad i fem månader. Kammaråklagare Pernilla Trimmel säger att misstankarna mot 51-åringen kvarstår, men att bevisningen inte räcker för att åtala honom.

I augusti i fjol hittades resterna av en kropp, inpackad i plastsäckar, i en brunn på en gård i Långaröd, ett par mil sydost om Hörby. Det makabra fyndet gjordes när brunnen spolades och rengjordes efter att ha stått oanvänd i många år.

Det visade sig att det var kvarlevorna av 24-årige Jacob Tillman från Höganäs som hade påträffats.

Jacob Tillman försvann från sitt hem i Höganäs i november 1998. Försvinnande utreddes först som ett mord. Men ingen kropp hittades och ingen misstänkt greps.

När det stod klart att det var Jacob Tillmans kvarlevor som hade hittats i brunnen i Långaröd – 18 år efter försvinnandet – satte polisen in stora resurser för att försöka lösa brottet och ringa in gärningsmannen.

En 51-årig man, som har bott på gården i Långaröd, greps som skäligen misstänkt för mordet. Under förhören stärktes misstankarna mot honom och i oktober häktades han på sannolika skäl misstänkt för mordet.



Sedan dess har han suttit frihetsberövad, samtidigt som utredarna har jobbat med att försöka binda honom vid brottet och få fram bevis mot honom.

Men på torsdagen släpptes han ur häktet igen på begäran av åklagaren.

– Jag tycker inte att misstankarna har stärkts så mycket mot honom att jag kan väcka åtal i målet. Jag anser inte heller att det kan förväntas några utredningsåtgärder som kan komma att förändra detta, säger kammaråklagare Pernilla Trimmel.

Hon säger att misstankarna mot 51-åringen kvarstår tills vidare.

– Jag har inte lagt ner misstankarna mot honom. Nu ska vi ha en sittning tillsammans med utredningsgruppen hos polisen för att se hur vi går vidare.

Om misstankarna mot 51-åringen avskrivs, och det inte finns någon skälig misstänkt längre för brottet, kommer ansvaret för förundersökningen att läggas över på polisen.

Polis och åklagare har hållit åtskilliga förhör med den misstänkte, och andra personer som är intressanta i utredningen, och en lång rad prover har skickats iväg för teknisk analys. Åklagaren vill inte närmare gå in på vilka besked man fått från den tekniska brottsplatsundersökningen.

– Det kan jag inte gå in på eftersom det ligger under förundersökningssekretess, säger hon.

Hur ser du på risken att utredningen måste läggas ner i brist på bevis?

– Det vill jag inte spekulera. Det är svårt att sia om fallet. Nu har vi haft en utredning mot denna personen, och arbetat så långt vi har kunnat med det. I nuläget har vi inga fler misstänkta, säger Pernilla Trimmel.

Polisen har lagt stora resurser på fallet. Ett tiotal poliser har ingått i utredningsgruppen, som har letts av kommissarie Bo Lundqvist, chef för polisens cold case-enhet i region syd.

