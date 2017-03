Sommarscen dyker upp vid lokstallarna

MALMÖ Malmöborna kan upptäcka nya platser i stan där Sommarscen 2017 dyker upp. Området kring de gamla lokstallarna i Kirseberg är en av sommarens scener där fyra olika artistgrupper dyker upp.

– Lokstallarna är en av många ställen i Malmö där det i sommar kan uppstå spännande kontraster mellan stadsmiljön och våra kreativa kulturaktiviteter.

– Vi sätter också fokus på hur de mer än hundra år gamla lokstallarna i framtiden planeras att bli ett kultur- och hantverkarcentrum, säger Anna Novovic, konstnärlig ledare på Sommarscen Malmö.

Hon vill inte avslöja vilka de andra udda platserna är i sommar men pekar på att improvisationsteatern på Emporias tak och operan på båten i kanalen i fjol och 2015 när Sommarscen ordnade en technofest på borggården på slottet Malmöhus är tre arrangemang i samma anda.

– I år har vi lagt lite extra fokus på att hitta annorlunda platser i ditt bostadsområde eller i ditt nära industriområde som du kanske passerar utan att lägga märke till. Här kan du få en annorlunda upplevelse i sommar, menar Anna Novovic.



I den industriromantiska miljön vid de gamla Lokstallarna presenteras fyra akter i form av Filastine & Nova Ruths elektroniska dansmusik den 11 juli, Merit Hemmingsons jazziga folkmusik och punktrion Lava Bangs den 12 juli samt Malmöbaserade Not Visible/Visible performanceprojekt den 8 augusti.

– De programpunkter som vi presenterar på den scen som byggs upp utomhus vid lokstallarna är som en sommarscen i miniatyr där vi visar på en bredd i både genre och miljön runtomkring, säger Anna Novovic.

De gamla lokstallarna från 1910 anses som särskilt värdefulla. I området finns planer på att renovera och bygga bostäder och en förskola. Det har också talats om att Konsthögskolan ska flytta in.

Redan idag huserar In-Discourse Creative Produktions med flera kulturentreprenörer i fastigheten, bland annat Nya rörelsen, vars dansare ligger bakom Not Visible/Visible.

Fler hantverkare har också flytta in. I fjol användes lokstallarna på Kirseberg till Malmöbaserade Teater Insites föreställning De upplysta.

Sommarscen Malmö är inne på sin tolfte säsong och i maj presenterar man totalt nästan 170 föreställningar med allt från musik och teater till dans, scenkonst, cirkus med mera. Då utlovas det också flera spännande platser där det kommer att hända något.