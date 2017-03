Patient tappades på en liter urin

Malmö Händelsen lex Maria-anmäls på grund av bristande rutiner.

En kvinna i 85-årsåldern vårdades på kirurgavdelningen på Sus i Malmö för tarmvred. Under det tredje dygnet inne på avdelningen upptäckte man att hon inte kunnat kissa trots flera försök. Då man undersökte patienten närmare fann man att hon hade en överfylld blåsa, och behövde tappas på en liter urin. Man satte därefter in en urinvägskateter som snart kunde avvecklas. Nu anmäls händelsen eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada med överfylld urinblåsa, skriver man i anmälan. Efter händelsen har man infört som rutin att alltid ta en kontrollscan av urinblåsan för patienter som läggs in på akutvårdsavdelningen inom kirurgi och gastroenterologi.

Då patienten skrevs ut hade hon inga problem att själv lätta på blåsan.