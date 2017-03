Kritik för sköterskebrist

Lunden hade inte full bemanning med sjuksköterskor under ett och ett halvt år. Arkivbild

Lund LVM-hemmet Lunden hade inte haft full bemanning med sjuksköterskor under en period på ett och ett halvt år. En tillsyn av inspektionen för vård och omsorg (IVO) visade på en rad brister när det gäller riskbedömning samt hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Det statliga LVM-hemmet Lunden tar emot kvinnor och män med alkohol- narkotika eller blandmissbruk och har verksamhet i Lund och i Höör. Lagen om vård av missbrukare, LVM, ger socialtjänsten möjlighet att omhänderta individer som har ett gravt missbruk och riskerar att fara illa. De kan då placeras på ett LVM-hem.

Under 2016 fick IVO klagomål på Lunden som tydde på att det fanns brister i vården som bedrivits där. Lunden har även själv gjort anmälan till IVO enligt lex Maria och lex Sarah under 2016. Sedan inspektionen har mycket av problemen rättats till och IVO beslöt den 24 mars att avsluta ärendet.

IVO granskade i december 2016 verksamhetens hälso- och sjukvård och hur behandlingspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal samverkar. Man tittade också på delegering av läkemedel och personalens kompetens med mera.

IVO kom fram till att Lunden brustit när det gäller att göra riskbedömningar. Vid inspektionen framkom att LVM-hemmet inte haft full bemanning med sjuksköterskor under en period på ett och ett halvt år.

Under denna tid fungerade inte introduktionen av nyanställda sjuksköterskor.

Institutionschefen Richard Amylon på Lunden vill i dagsläget inte kommentera IVO:s utredning och beslut eftersom han precis själv fått ta det av det hela.

Men kan du kommentera vad det berodde på att ni under ett och ett halvt år inte hade full bemanning?

– Det berodde framför allt på att vid det tillfället var marknaden för sjuksköterskor väldigt bekymmersam. Många vårdgivare hade svårt att fylla sina vakanser och så var det även för oss. Vi försökte på alla sätt men fick inga napp, och dem vi fick napp på hoppade av. Det var en besvärlig tid, alla ryckte i alla sjuksköterskor som fanns lediga, säger Rickard Amylon.

Har marknaden för sjuksköterskor blivit bättre nu?

– För vår del har det förbättrats. Och det är en väldig tur för det är en olycklig situation att hamna i när man inte får tag i legitimerad personal.

Nu har Lunden rekryterat tillräckligt med sjuksköterskor, varav en har funktionen som institutionsansvarig. I slutet av januari 2017 skulle Lunden ha en fullskalig hälso- och sjukvårdsorganisation.

IVO kritiserade också dokumentation i patientjournalerna. Bland annat saknades ibland information om vidtagna och planerade åtgärder. Även uppgifter om hälsotillstånd och tidigare vård saknades. IVO anser att behandlingsplnerna bör utvecklas.

Intern samverkan mellan behandlingspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal är enligt IVO också ett utvecklingsområde som bör förbättras. Lunden har redan vidtagit åtgärder för detta. Bland annat ska sjuksköterskorna informera mer om klienternas tillstånd och behandlingsassistenterna ska få läsa sjukvårdsjournalerna.