Återvandringsdebatt vände på begreppen

ESLÖV – Men det är ju era partier som skickar tillbaka dem!

Det blev lite upp och nervända världen när Eslövs kommunfullmäktige i veckan diskuterade en motion om att hjälpa flyktingar återvandra till sina hemländer.

Det var Sverigedemokraterna som motionerat om att Eslövs kommun skulle engagera sig i de som flyttar tillbaka, antingen frivilligt eller genom att de utvisats.

Tanken var, när motionen skrevs, ett återvändarcenter ihop med Malmö kommun. Malmö har efter det sagt nej till samarbetet.

Henrik Wöhlecke (M) var först i talarstolen och talade om alla de människor som ”flytt till Sverige från krig och en massa elände och överlevt en massa svårigheter som vi knappt kan föreställa oss”.

– När de sen lyckas ta sig till vårt land och vill ha hjälp att etablera sig så är er första åtgärd att hjälpa dem att åka tillbaka. Jag yrkar avslag på motionen, sade Henrik Wöhlecke.

Kommunalrådskollegan Johan Andersson (S) höll med:

– Jag blir också lite orolig när det första man vill göra är att peka på hur flyktingarna kan lämna Sverige. Min intention när man går in i ett arbete där människor är på flykt och söker ett nytt land att börja leva i, och skapa sig ny framtidstro, är istället att skapa trygghet för dem, sade Johan Andersson.

Fredrik Ottesen, som motionerat i ämnet tillsammans med Marlen Ottesen tolkade Johan Anderssons svar som att han helt saknade förtroende för sin partikamrat, inrikesministern Anders Ygeman (S).

– Det är Anders Ygeman som sagt att 80 000 av de 163 000 flyktingar som kom till Sverige 2015 ska återvända. Din oro borde riktas mot din egen minister! uppmanade Fredrik Ottesen.

– Och det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr landet. De sätter regelverken. Det är de som bestämmer vem och hur många som ska utvisas och som tvingar folk tillbaka!

– Motionen ger möjligheter att förbättra återvändandet, både för dem som återvänder frivilligt och sådana som tvingas av regeringen. Så att man kanske kan återupprätta tillvaron man hade när man lämnade.

Fredrik Ottesen fick stöd av partivännen Kerstin Brinck (S) som själv sitter i förvaltningsrätten.

– Jag vill uppmana Johan Andersson och Henrik Wöhlecke att läsa domarna där. Så många utvisas och tvingas återvända, sade Kerstin Brinck.

Annette Linander (C) tyckte att det var en märklig debatt:

– När vi avslog motionen i kommunstyrelsen var det för att detta inte är ett kommunalt uppdrag. Men jag tycker också att det behövs. För idag utvisar vi massor av människor som kanske inte ens varit i landet dit vi skickar dem, som jobbar här och betalar skatt och utvisas av någon liten teknikalitet, sade Annette Linander.

– Ni är välkomna över till vår sida. På vår sida står idag bara två partier. De andra har röstat igenom det här hemska systemet vi har idag.

Göran Frank (L) poängterade att Eslövs kommun har ansvaret för integrationen och ska försöka göra ett bra jobb med det.

– Men det vi diskuterar här är inte kommunens ansvar.

Gabriel Barjosef (S) poängterade de starka drivkrafter som gör att folk säljer allt de äger för att köpa biljetter till sig själva och sina barn för resan över medelhavet i en ranglig båt trots att de inte kan simma.

– De tar risken trots att de kan dö – för att det inte finns något annat kvar i deras land. Har ni sett bilderna från Syrien? Det finns inte ett hus som är helt! Och så säger SD att de vill hjälpa dem tillbaka. Till vad!

Annette Linander (C) replikerade att det numera är Gabriel Barjosefs egen regering som stoppar flyktingar.

– Om flyktingarna tappat sina pass på vägen så kommer de inte in. Och kommer de in så skickar vi tillbaka dem till ingenting!

Ronny Thall (SD) var inne på samma tema.

– Ni förringar dem som vill återvända genom att inte vilja hjälpa dem.

Motionen avslogs. SD reserverade sig.