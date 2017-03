Ystads IF nära SM-slutspel

HANDBOLL Ystads IF höll undan till seger borta mot Hammarby IF, 25–23, och har kopplat ett bastant grepp om en plats i SM-slutspelet.

Inte undra på att det jublades i YIF-lägret.

– Riktigt gött. Nu gäller det bara att vi besegrar Sävehof på söndag för att platsen ska vara definitivt i hamn, konstaterade en oerhört belåten Sebastian Seifert, tränare i Ystads IF.

Seiferts manskap kopplade ett tidigt grepp om måndagens drabbning och vid ställningen 22–16 såg det ut att bli en odiskutabel tvåpoängare i svårspelade Eriksdalshallen.

På slutet slarvades det dock en del och Hammarby tilläts hyfsa till siffrorna.

– En stabil seger där vi gjorde det mesta bra i 50 minuter. Det är alltid tufft att spela borta mot Hammarby med mycket gnetande och allt vad det innebär, sa YIF-tränaren.

– Sista tio minuterna blev vi däremot lite krampaktiga och höll oss inte riktigt till planen.

Många ska ha extra plus i Ystads IF.

Anders Persson storspelade i målet, Anton Hallbäcks försvarsspel var utmärkt och dessutom gladde Johan Dahlins inhopp efter att Hampus Andersson dragit på sig en lättare fotskada.