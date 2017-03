Varnar för köer vid arbete

höör Trafikverket byter signal i trafikljusen i korsningen väg 13 och Industrigatan. Under två dagar med start onsdag sänks hastigheten vid platsen.

Under onsdagen 29 och eventuellt torsdagen 30 mars kommer trafiksignalen i korsningen mellan väg 13 och Industrigatan att släckas ner för att bytas ut till modernare teknik. I samband med detta sänks hastigheten på sträckan till 30 kilometer i timmen. Minst ett körfält kommer vara öppet under arbetets gång men risk för köbildning under rusningstid är ändå stor, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Om arbetet går bra tar det bara en dag. Men det är inte ovanligt att det upptäcks kabelfel och därför har vi sagt att arbetet kan ta två dagar, säger Van Thai, projektledare på Trafikverket.

Hastigheten sänks till 30 kilometer i timmen vid korsningen.

– Vi börjar inte arbetet och att stänga av ett körfält förrän efter klockan nio på morgonen. Detta för att undvika den värsta morgonrusningen, säger Van Thai.

– Folk blir lite förvirrade när trafikljus stängs av. Om signalen är släckt gäller de skyltar som kommer finnas vid platsen, fortsätter han och uppmanar billisterna att respektera hastighetssänkningen.