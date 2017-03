Tropisk cyklon drar in över Australien

Utrikes Den gigantiska cyklonen Debbie hotar Australiens nordöstkust med vindstyrkor uppåt 60 sekundmeter.

Enligt The Australien har myndigheterna redna klassat Debbie som en ”katastrof” om den når kusten och en händelse som bara inträffar var hundrade år.

#CycloneDebbie forecast to move slowly SW over the next 12 to 18 hours before tracking south over inland Queensland. https://t.co/mDp5lxJyJ5 pic.twitter.com/ishuUYBQJI

— QPS Media Unit (@QPSmedia) 28 mars 2017