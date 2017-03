Många tramp för cancerforskning

SVALÖV Det blev som väntat populärt att ge ett bidrag när Hälsomagasinet och TK Fys cyklade för ”Spin of hope”, ett arrangemang som samlar in pengar för barncancerforskning.

På Ica Supermarket i Svalöv sattes två spinningcyklar upp och under tolv timmar cyklades det utan avbrott.

Totalt kom 6 734 kronor under dagen. Ett bra resultat och nu väntas besked hur mycket swishtransaktioner ger.

– Den summan får vi inte ta del av på förrän i nästa vecka, men hela denna vecka går det bra att fortsätta komma med att ge bidrag, säger hälsomagasinets ordförande Andreas Wannholm.

Under helgen hade drygt 400 000 kronor trillat in från landet och givmildheten var större i Svalöv än vad Andreas Wannholm hoppats på.

– Vi satte en gräns på 3 000 kronor. Så vi mer än nöjda.

Nästa år satsar man vidare och då med ett utökat program.

– Det blev ett positivt mottagande och vår livesändningar på Facebook blev också populärt.