Inget förbud samla in pengar på gatorna

ESLÖV Det blir inget förbud mot tiggeri i Eslöv. Kommunfullmäktige röstade ner Sverigedemokraternas motion vid senaste mötet.

Rent formellt handlade SD-förslaget inte om att förbjuda tiggeri, utan om att det skulle krävas ”tillstånd för insamling av pengar” och att detta skulle skrivas in i de lokala ordningsföreskrifterna.

Håkan Larsson (MP) var en av kritikerna som yrkade på avslag:

– Vi har sett liknande försök av SD tidigare att begränsa användandet av det offentliga rummet. Det är ju det det här går ut på.

– Om det krävs tillstånd för offentlig verksamhet så får man vända sig till polisen och betala mellan 250 och 700 kronor, beroende på vad man ska göra. Låt oss ta en gatumusiker som exempel. Han eller hon kan inte få tillstånd för att framträda under en månad eller en vecka – utan måste söka tillstånd för varje separat tillfälle, sade Håkan Larsson.

– Då lönar det sig så klart inte att spela. Det här är bara ett sätt att förbjuda gatumusik och offentlig insamling. Återigen skiljer man på folk och folk. Samma sak gäller det som en del kallar tiggeri.



Håkan Larsson ser förslaget som moraliskt felaktigt, förklarade han:

– Att förbjuda fattiga människor att be andra om hjälp… Ska det finnas samhällen där människor i nöd inte ska kunna be om hjälp utan att bryta mot lagen? Man har alltid rätt att be andra människor om hjälp – och för den som kan att ge hjälp! Det samhälle som förbjuder det – det är ett fascistiskt samhälle, sade Håkan Larsson och såg det även som fel att förslaget fokuserade på symptomen.

– Fattiga människor blir inte mindre fattiga för att de osynliggörs och inte får vistas på gator och torg.

Håkan Larsson tyckte inte heller det vore rimligt att polisen ska lägga jobb på detta.

– Och vad ska vi göra med Frälsningsarmén och Röda Korset? Skolbarn som samlar in pengar till resor? Läkare utan gränser och scouterna? Ska de också rensas bort med SD:s regelverk? frågade han sig.

Fredrik Ottesen (SD) tyckte Eslöv var unikt genom att inte ha sådana ordningsföreskrifter, och sade att de finns i de flesta kommuner.

Han poängterade också att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delvis sade ja till motionen.

– Det var med vissa förbehåll. Jag trodde vi skulle diskutera dem. Inte motionens vara eller inte vara. Jag tror att behovet föreligger, sade Fredrik Ottesen.

Han sade också att pengainsamlingen numera även gått över till illegal försäljning som varken skattas, redovisas eller bokförs.

– Den försäljningen är en del av insamlingen av pengar som måste stävjas.

Även andra partier än miljöpartiet var emot:

– Lokala ordningsföreskrifter får bara utfärdas för att upprätthålla ordning och säkerhet på allmän plats. Har vi i Eslöv problem av sådan art att det behövs? Nej, det har vi inte, sade Henrik Wöhlecke (M) och trodde det skulle bli svårt att exakt definiera vad man ville förbjuda och var förbudet skulle gälla.

– Och om det finns problem med illegal försäljning så är det redan förbjudet i Sveriges rikes lag, tillade han. Det behövs inga lokala föreskrifter för det.

SD krävde votering. Ledamöterna i de andra partierna röstade mot motionen. SD reserverade sig.