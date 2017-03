HK Malmö tillbaka på vinnarspåret

Malmö

Efter två raka förluster fick HK Malmö äntligen segerjubla igen.

Hemma i Baltiskan besegrades Aranäs med 35-27.

– Skönt att vi vann. Vi har torskat två raka och behövde den här segern, säger högersexan Jim Andersson.

Ett skadedrabbat HK Malmö har haft en tung period i Handbollsligan med förluster mot Redbergslids IK hemma och Ystads IF borta i Skånederbyt. Mot Aranäs kom vändningen. Hemmalaget tryckte gasen i botten från start. Linus Persson dundrade in fyra mål när HK Malmö gick fram till 5–2 och i målet bjöd Dan Beutler på ett par monsterräddningar.

– Vi fick en bra start, sedan kom de ikapp. Jag brände några lägen i första halvlek då vi kunde spelat två, tre passningar till för att få mycket bättre lägen, säger Andersson.

I slutet av första halvlek och i början av andra ryckte hemmalaget. 16-11 i paus blev 21-13 sex minuter in i andra halvlek. Aranäs hade svårt att hänga med. HK Malmö ledde som mest med tio bollar.

I matchens sista sekund tryckte Andersson in sitt åttonde mål för kvällen.



– Jag har spelat riktigt dåligt de två senaste matcherna. I dag gick det lite bättre.

Malmölaget jagar en fjärdeplats, som skulle ge hemmaplansfördel i slutspelet.

– Vi ska se till att göra det vi kan, sedan får vi se hur långt det räcker. Jag hoppas vi kan ta fjärdeplatsen.

Mot Aranäs var Patrik Kvalvik tillbaka efter skada och Mirza Pecikoza på plan igen efter sin avstängning. På skadelistan finns tre tunga namn – Robert Månsson, Anton Blickhammar och Adam Lönn.

– Att tre riktigt bra spelare skulle skada sig var väl inget vi tänkt oss före säsongen. Vi som är kvar får göra det bästa vi kan, säger Andersson.