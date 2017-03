BORDTENNIS Inte heller hos Svenska Bordtennisförbundets styrelse fick Österlens BTK gehör. Beslutet, som från början togs av tävlings- och regelkommittén, står fast.

– Farsen fortsätter, konstaterar ordföranden Peter Johansson på Österlens BTK:s facebooksida.

Historien om sista pingisligamatchen i Simrishamn mellan Österlen-Halmstad rullar vidare.

Vid borden förlorade Österlen med 1-4, ett resultat som skickade klubben ner i andradivisionen.

Österlen valde dock att protestera eftersom Halmstad använde sig av två icke EU/EES-spelare, en för mycket enligt förbundets egna regler, och ville att 1-4 skulle ändras till 4-0.

Om Österlen fått rätt skulle de inte ha slutat sist i serien och därmed undvikit degradering.

När protesten avslogs valde Österlens BTK att överklaga beslutet till Svenska bordtennisförbundets styrelse.

I heller i denna instans fick Österlen något gehör. Förbundsstyrelsen gick på samma linje som tävlings- och regelkommittén och avslogs överklagandet.

Därmed kvarstår beslutet att Österlen inte får segern och de två poäng mot Halmstad man tycker sig regelmässigt ha rätt till.

Österlen kan fortfarande överklaga till Riksidrottsnämnden, vilket klubben med all sannolikhet kommer att göra.



– Vi har inte tagit ett formellt beslut i styrelsen än, men det lutar åt att vi drar ärendet ett varv till, säger Peter Johansson, ordförande i Österlens BTK, till YA.

Han hoppas att riksidrottsnämnden ska se på fallet med andra ögon.

– De ska ju vara en opartisk instans i de här sammanhangen.

Efter förbundsstyrelsens extra sammanträde på måndagskvällen fick Österlens BTK följande förklaring: ”Förbundsstyrelsen har under sammanträdet konstaterat att beslutet under SM 2016, som förankrats hos ligaföreningarna, nu får praktisk konsekvens och följer spelreglerna i Champions League. Styrelsen anser att det är viktigt att så stor klarhet som möjligt ska råda om de idrottsliga och praktiska förutsättningarna och att inför kommande säsong kommer TRK än tydligare i regelsystemet förtydliga förutsättningarna. Förbundsstyrelsen fattade det enhälliga beslutet, att i likhet med TRK avslå Österlens protest med hänvisning till omständigheterna med konsekvenser för tredje part, samt att spelaren ifråga inte spelat en match som räknats in i slutresultatet.”

På detta gör Österlen-ordföranden Peter Johansson följande reflektion:

– Att hänvisa till icke-skrivna regler eller regler som gäller i en annan liga känns oerhört oprofessionellt, Vad blir nästa steg? Kommer det att vara svenska fotbollsförbundets regler som gäller? Man väljer alltså att först och främst titta på en annan series och förbunds regler i stället för att följa sina egna.

Reglerna ska inför kommande säsong tydliggöras men regelöverträdelsen har skett denna säsong och därför borde denna säsongs regler gälla. Frågan är hur reglerna kommer förtydligas? Kommer det vara tillåtet att spela med två icke-EU/EES-spelare nästa säsong? undrar Johansson.