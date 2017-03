Redhawks vidare till semi

MALMÖ Skrällen är ett faktum. Malmö Redhawks är vidare till SM-semifinal i sitt första slutspel på 15 år. Närmare 10 000 åskådare lyfte fram laget till seger med 2-1 och 4-2 i matcher.

När slutsignalen gick i Malmö arena utbröt ett galet jubel. Underdogen Redhawks hade just slagit ut seriesegrande favoriten Växjö med 4-2 i matcher.

– Underbart. Det här är riktigt stort för oss. Vi slog ut bästa laget i grundserien efter en bra matchserie. För mig är det klart det största, så här långt har jag aldrig kommit förut, sa en mycket glad Robin Alvarez efter matchen.

Han hade all anledning att glädjas. Det var nämligen Alvarez som jobbade fram båda hemmalagets mål med sitt slit bakom kassen. Första målet (i den första perioden) slog han pucken till Noah Welch som sköt in den via styrning av antingen Ilari Filppula eller en Växjöback.

Det andra målet jobbade Alvarez fram till målskytten och matchhjälten Rhett Rakhshani i den tredje perioden.

– Han är en riktig sniper framför mål, en grym målskytt, sa Robin Alvarez.

Själv rankade Rakhshani också avancemanget riktigt högt:

– Säkert topp tre i karriären. Men vi trodde på det här och vi ville det. Sedan var det fantastiskt med publiktrycket här i arenan.

Oscar Alsenfelt klev in i Malmömålet igen och var taggad till tusen:

– Nervöst? Nej. Det var bra energi och fokus och det var nog nyttigt mentalt att få vila lite och bli inspirerad av Stoffes (Nihlstorp) spel.

– Nu ska jag bara njuta ikväll.

Malmö Redhawks dominerade matchen stort men tvingades ändå gå till paus efter den andra perioden med bara 1-1. Gästerna gjorde sitt mål i power-play.

– Det kändes jobbigt eftersom vi haft tonvis med chanser. Men vi vågade fortsätta spela och förtjänade att vinna och gå vidare, summerade Peter Andersson, rödhökarnas tränare.

Växjö rasade mot en utebliven straff sista matchminuten när Stefan Warg flyttade målburen.

– Men å andra sidan borde vi haft straff när de slog klubban ur händerna på Nichlas Hardt i ett friläge, sa Oscar Alsenfelt.

Nu väntar HV71 i SM-semifinalen. Första matchen på lördag.

– Om vi spelar på vår högsta nivå har vi chans mot dem också, sa Robin Alvarez.