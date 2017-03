Man knivskars och rånades

Borrby En 32-årig man slogs och knivskars vid ett rån på söndagskvällen.

Mannen bor på ett flyktingboende i Borrby. Sent på söndagen ska fyra män ha sökt upp honom och tvingat ut honom i ett skogsparti. Här ska han ha slagits och sparkats över kroppen och i huvudet. Han ska även ha knivskurits i ena handen.

Efter det har de fyra bestulit honom på hans plånbok och nycklar.

Polis kom ut till platsen och mannen kördes till akuten i Ystad.

En man greps under måndagen misstänkt för delaktighet i det grova rånet. Polisen är vid gott hopp om att gripa de övriga tre.

Samma helg ska en man i 20-årsåldern ha väckts av knallar från en luftpistol. Han gick ut från sitt rum och såg att någon skjutit sönder ett par rutor in till vardagsrummet. Mannen gick utomhus för att se vem som sköt och såg då tre män som stod i mörkret och pratade.