30-åring åtalas för terrorbrott för moskébrand

Malmö/Vittsjö Brandattentatet mot en shiamuslimsk föreningslokal på Norra Grängesbergsgatan i Malmö var ett terrorbrott.

Nu åtalas en 30-årig man. Genom Säpo har åklagare fått bevis för att attentatet är utfört i IS namn.

Det var den 11 oktober förra året som molotovcocktails kastades in i en förenings- och bönelokal i korsningen Norra Grängesbergsgatan-Kopparbergsgatan.

Lokalen tillhörde den shiitiska föreningen Aldorr. Ingen person ska ha skadats men lokalen blev så förstörd att reparationskostnaderna är beräknade till en miljon kronor.

Efter branden tog Islamiska Staten, IS, via sin tidning al-Naba på sig dådet. Bland annat ska det ha uttryckts att ”organisationens soldater förstört en shiamuslimsk församling”.

Tveksamheter framfördes bland annat från terrorforskaren Magnus Ranstorp och Malmös polismästare Stefan Sinteus, om IS verkligen var ansvariga. Ranstorp pekade på att IS även tar på sig ansvaret för sådant de inte gjort. Sinteus motiverade uttalandet med att förhören med den misstänkte tydde på helt andra motiv.

En 30-årig man har sedan i december suttit häktad, men misstankegraderna var aldrig terroristbrott utan enbart mordbrand.

Nu har åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström vid riksenheten för säkerhetsmål valt att höja ribban. På måndagen åtalade hon den 30-årige mannen för terroristbrott alternativt mordbrand.

Av åtalet framgår att 30-åringen, som är bosatt i Vittsjö är sunnimuslim och bördig från Syrien. Han anses av Säpo vara en del av IS. Säpo och åklagaren menar att 30-åringen utfört dådet som en del av IS kamp då shiiter ses som ”otrogna”.

Den aktuella kvällen och natten pågick en shiitisk fest, som åklagaren menar att vissa sunnimuslimer ogillar.

Till bevisningen hör bland annat material ur 30-åringens dator och mobiltelefon. Bland annat ska han i konversation med sin mor talat om att han haft för avsikt att utföra ett dåd i IS namn.

Åklagare yrkar på utvisning.

