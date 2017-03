Malmö nollat i Växjö – kan avgöra hemma

MALMÖ Det blir en sjätte SM-kvartsfinal i Malmö arena på måndagen.

Detta efter att Redhawks misslyckats med att knyta igen säcken i Växjö i lördagens match.

Därmed står det nu 3-2 till Malmö Redhawks i kvartsfinalserien.

Redhawks började matchen bra i Vida arena, men lyckades inte få in pucken under den första perioden

– Vi gör en bra start. Första tio är bra. Får en bra känsla då, sa Malmös tränare Peter Andersson till C More.

Även fortsättningsvis var matchen extremt jämn såväl spel- som chansmässigt med den här gången hade de favorittippade Växjö de små marginalerna med sig.

Hemmalaget lyckades trycka in 1-0 direkt i starten av den andra perioden och fick momentum av det. Mot slutet av perioden kom matchens avgörande, när ett skott av Tuomas Kiiskinen såg ut att dansa på mållinjen innan Noah Welch lyckades klacka bort pucken.

Målchansen granskades av situationsrummet och det visade det sig att pucken hade hunnit smita över mållinjen. Att buren flyttats i samma veva hade ingen betydelse eftersom skottet avlossats innan buren hamnade ur sitt läge.

Därmed alltså 2-0 till Växjö. I Malmö arena senast kunde Redhawks vända ett underläge med 0-3 i en fantastisk slutperiod.

Men det gick inte alls den här gången. Malmölaget förblev mållöst och nollat och Växjö kunde hålla undan.

Således sprack rödhökarnas bortasvit om tre raka segrar i Vida arena och Växjö kunde reducera i matchserien.

Malmö har dock två matcher på sig att avgöra.

– Vi tappade disciplinen efter vår fina start i dag. Drog på oss utvisningar. Det håller inte i de här jämna och täta matcherna. Det svänger över lite till dem, konstaterade Peter Andersson som inte alls var nöjd med att man dragit på sig sex utvisningar under matchen.

Christopher Nihlstorp vaktade Malmökassen för tredje matchen i rad.

Mycket talar för att Oscar Alsenfelt är tillbaka mellan stolparna i måndagskvällerns hemmamatch.

