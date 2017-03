Malmö FBC utslaget

INNEBANDY Malmö FBC:s damer gjorde ett tappert försök i tredje SM-kvartsfinalen mot Iksu, men föll på nytt.

Efter 6–10 är SSL-säsongen över.

– Vi hade Iksu på gaffeln. Stod 6-6 en bit in i tredje perioden och då var de rejält skärrade, konstaterade tränare Mikael Jeppsson som inte kunde vara annat än nöjd med prestationen i Iksu sportcenter.

– Jag är jättestolt över vad tjejerna gjorde där ute. De två sista perioderna var fantastiska.

Iksu öppnade i ett rasande tempo och efter 20 minuters spel, med 4–1, talade allt för en ny överkörning.

Då fungerade dock plötsligt allt för gästerna och drygt två minuter in på tredje perioden skickade lagkaptenen Ellen Tillman in 6-6.

En skräll hängde i luften.

Men Umeålaget kom starkt tillbaka och säkrade semifinalspel genom att triumfera på nytt, 10–6.

– Vad ska man säga? Vi ställde om till ett spelsätt som vi aldrig kört tidigare och gav Iksu enormt många frågor. I den här matchserien har vi försökt utveckla så mycket som möjligt, och detta är något som tjejerna anammat, sa Jeppsson.