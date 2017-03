Lundabor kan få namnge stadsdelar

lund Två nya stadsdelar ska namnges och allmänheten får en chans att säga sitt.

– Men det är inte som Let´s Dance, säger stadsingenjör Jonas Andreasson.

Stadsdelarna som inom några år kommer se dagens ljus är två områden, dels kring Öresundsvägen, dels området vid den nya pågatågstationen i sydvästra Lund.

Politiken tillsammans med stadsbyggnadskontoret kom fram till att det vore en god idé att bjuda in allmänheten till att komma med namnförslag.

”Lundaborna är mycket engagerade och vi tror att de kan bidra med många bra namnförslag till de nya områdena i deras stad”, säger byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) i ett pressmeddelande.

– Men det är inte som Let´s Dance, namnen ska ha en bärighet, säger Jonas Andreasson, stadsingenjör på stadsbyggnadskontoret och den som leder arbetet.

Lundaborna kunde börja skicka in sina förslag under fredagen och processen pågår fram till påsk. Då kommer namngruppen på stadsbyggnadskontoret att presentera ett namnurval varefter Byggnadsnämnden tar beslut i frågan enligt konstens alla regler.

Något att tänka på när man skickar in förslag är att namnet ska hålla god ortnamnssed. Lantmäteriet skriver exempelvis att ortsnamn ”normalt stavas enligt vedertagna regler för svensk språkriktighet”.

– Det är inskrivet i kulturmiljölagen och är något som alla kommuner måste förhålla sig till, säger Jonas Andreasson, som är hoppfull inför kommunens nya tillvägagångssätt.

– Jag hoppas att det här blir jättebra. Ju fler som tycker till desto bättre.