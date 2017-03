Eriksson tar plats i mästarteam

RACING Jimmy Eriksson från Tomelilla inleder under 2017 ett nytt kapitel i racingkarriären när han tar plats bakom ratten i en Mercedes-AMG GT3 hos regerande mästarteamet HTP Motorsport i Blancpain GT Series, världens största mästerskap för GT-bilar.

Den 26-årige skåningen har tidigare tävlat i formelbilsracing i bland annat F3, GP3 och GP2. Under vintern har han noggrant utvärderat en rad olika alternativ inför framtiden och nu landat ett kontrakt som placerar honom i en av GT-sportens mest attraktiva sitsar.

– Jag är väldigt glad över att kunna presentera den här satsningen, säger Jimmy Eriksson i ett pressmeddelande.

– Det ligger många månader av noggranna funderingar bakom det här beslutet och under den tiden har jag verkligen förstått varför GT-racingen har vuxit så enormt kraftigt på sistone. Det är en fantastisk plattform som öppnar upp helt nya möjligheter för många förare. Det här är rätt steg för mig i det här skedet av min karriär och att dessutom få göra detta tillsammans med de regerande mästarna känns extra häftigt.

Med satsningar från biltillverkare som Mercedes, BMW, Audi, Bentley, Porsche, McLaren och Ferrari är Blancpain GT Series världens i dag största och mest populära GT3-mästerskap.

Kalendern omfattar totalt tio deltävlingar på välkända banor runt om i Europa, och inkluderar det berömda 24-timmarsloppet på belgiska Spa-Francorchamps den sista helgen i juli.

Tävlingsupplägget innebär att flera förare delar bil, med obligatoriska förarbyten under racen. Det är inte ovanligt med startfält på över 60-talet bilar och runt 200 förare.

2016 års upplaga av Blancpain GT Series vanns av tyska HTP Motorsport, det team som Jimmy Eriksson nu alltså direkt får chansen att representera under sin första säsong i GT-racing. Tomelillapågen kommer att köra en Mercedes-AMG GT3, försedd med en 6.3-liters V8-motor som levererar runt 550 hästkrafter.

– Jag har gjort ett antal tester under vintern och har fått ett väldigt bra mottagande på flera håll i GT-världen. Med HTP Motorsport vet jag dock att förutsättningarna verkligen finns där för att vinna. Vi har haft ett par mycket positiva tester tillsammans i Italien. Jag har en del att lära mig, men min målsättning är att göra ett bra jobb för teamet redan i första racet och visa att jag har vad som krävs i den här typen av bil.

Blancpain GT Series utgörs i praktiken av två separata mästerskap: Sprint Cup och Endurance Cup.

Det förstnämnda omfattar hälften av säsongens deltävlingar med kortare race över en timme, där två förare delar bil. Endurance Cup består av övriga fem helger, med lopp som sträcker sig över längre distanser och där tre förare delar bil.

Vid sin sida i Sprint Cup får Eriksson den meriterade österrikaren Dominik Baumann, medan förarkollegorna för Endurance Cup-helgerna ännu inte är bekräftade.

Den eller de förare som uppnår bäst resultat sammantaget i Sprint Cup och Endurance Cup utropas till mästare totalt i Blancpain GT Series, en titel som Baumann körde hem förra året tillsammans med tyske Maximilian Buhk.

Jimmy Erikssons GT-debut äger rum redan nu till helgen, när Blancpain GT Series inleds med en Sprint Cup-deltävling på Misano-banan utanför Rimini i östra Italien. Första Endurance Cup-loppet körs tre veckor senare, också det på italiensk mark på anrika Monza.

Totalt ska sju olika länder besökas under årets säsong, med final i Barcelona den 1 oktober. Alla race streamas live på mästerskapets hemsida.