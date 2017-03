90-årig kvinna bestulen hemma

ESLÖV En 90-årig kvinna har polisanmält att hon blivit bestulen på smycken i sin bostad.

Det var i söndags vid 17-tiden som det ringde på dörren till kvinnans lägenhet på Bergaområdet.

När hon öppnade stod där en okänd man och berättade att han skulle lämna en nyckelknippa till en granne, och bad att få ge dem till henne. Mannen bjöds in i lägenheten och de stod och talades vid en stund.

Vad 90-åringen inte märkte var att främlingen hade sällskap av två personer – en man och en kvinna – som under tiden smög sig in i lägenheten utan att hon märkte det. De rotade runt och kom över smycken i silver och guld.

Först när mannen lämnade lägenheten upptäckte kvinnan hans kumpaner, men hann bara får en snabb skymt av dem när de sprang ut ur lägenheten.

Kvinnans signalement på mannen är att han är cirka 25 år gammal, 160 centimeter lång och mörkhyad.

– Vi tar gärna emot upplysningar, säger Eslövs kommunpolis Mats G Odestål.