Vinslöv till kval efter dramaslut mot H65

HANDBOLL H65 Höör hade i den sista omgången i söderettan i handboll ett avgörande finger med i spelet om kvalbiljetterna.

Den sista omgången blev högdramatisk.

H65-herrarna låg i ingenmansland och inget med kvalstriden att göra.

Men de mötte Vinslöv, som i händelse av seger hade chansen att ta en kvalplats.

Vinslöv vann med 30-29 inför nya rekordpubliken 650 personer i Furutorpshallen med målvakten Björn Skoglund som stor hjälte. Eftersom Warta och IF Kristianstad förlorade sina matcher gick Vinslöv från fjärde plats upp till andra i den södra ettans sluttabell.

Med en minut kvar kunde Viktor Rundqvist göra 30–29 till Vinslöv. H65 fick i slutminuten chansen att utjämna, men till hemmapubliken glädje sköt Adam Sandgren utanför på matchens sista skott.

Kval väntar också för Ystads IF U, ett negativt sådant för att rädda division 1-kontraktet.

YIF U gjorde vad de kunde för att undvika kvalet, slog toppkrigande IF Kristianstad på bortaplan men fick inte den nödvändiga hjälpen från ett HP Alingsås som behövde besegra Kärra. Den duellen vann Kärra med 36-25.



YIF:s kvalmotståndare kan mycket väl bli Trelleborg, som dock först måste vinna i det inledande kvalsteget mot ett lag från division 2 västra.