S:t Pauli strålar i all sin glans

Kyrkorummet var i stort sett fyllt, även läktarna, under festmässan. Det doftar fortfarande linoljefärg efter den omfattande restaureringen.

Biskop Johan Tyrberg följd av kyrkoherde Anders Ekhem och Elisabet Hartman, präst och arbetsledare, tågade högtidligt in i kyrkan vid 11-tiden denna soliga vårmorgon. FOTO: CLAeS HALL

MALMÖ Efter att ha varit stängd i två år, togs kyrkan åter i bruk på söndagen med en festhögmässa.

Biskop Johan Tyrbergs närvaro markerade vikten av händelsen för Malmö pastorat och Lunds stift.

– Så var dagen äntligen här, så får vi åter samlas och fira högmässa. Kyrkan är nu som ett smycke, såväl från insidan som från utsidan, säger Anders Ekhem, Malmös kyrkoherde, när han talade under festhögmässans inledning.

Han påtalade Sankt Pauli kyrkas speciella form, sexkantig, som markerade en förändring i kyrkolivet under 1800-talets sista år.

– Alla skulle kunna se och höra oavsett var de satt. Det visade på en delaktighet, ingen skulle vara närmare det heliga än någon annan, inför Gud är vi alla lika, fortsätter Anders Ekhem.

Kyrkans torn, nu omklätt och glänsande, är en symbol för Jesus Kristus och de tolv omgivande små tornen för apostlarna. Tornet syns på långt håll för stadens invånare och tillresande. Det utgör en trygg påminnelse om det beständiga och goda i en värld som gungar, betonade han vidare.

– Nu lyser tornen och berättar för alla om Guds närvaro.

Johan Tyrberg lyfte fram att han närvarade vid festgudstjänsten för att visa att Malmös tre stora kyrkor, Pauli, Petri och Johannes, har en betydelse för hela Lunds stift.



– Att öppna en kyrka på nytt är alltid fint. Det kan vara provocerande för många att se en kyrka under byggtiden men när den sedan tas i bruk igen är det fantastiskt, säger han.

Någonstans runt sextio miljoner kronor har restaureringen kostat. Den första etappen var att byta taket, ett arbete som gick på ungefär halva beloppet.

– Taket var tidigare täckt av svart plåt, som krävde mycket underhåll. Vi valde mellan ett koppartak och ett i aluminium, men fastnade för aluminium, just för underhållsfrågan. Just nu blänker det, men det kommer att mattas av med tiden, säger Jenny Wollin, kommunikatör.

Takbytet tog ett och ett halvt år.

I samband med det upptäcktes angrepp av den fruktade äkta hussvampen. Bland annat i sakristian fick bjälkar bytas och fogar saneras.

De antikvariskt ansvariga fann också att murarna under kyrkobygget använt ett bruk som inte riktigt höll måttet. Det hade inte en tillräcklig hållfasthet, vilket har lett till sprickbildning.

– Vi fick fräsa ut det, förstärka och mura om med ett bättre bruk, säger Jenny Wollin.

Interiört i kyrkorummet har alla dekormålningar omsorgsfullt tagits fram och återställts.

– Ett fanststiskt arbete, att måla så att ögat luras, så att det ser ut som marmor.

Elisabet Hartman, präst och arbetsledare i S:t Pauli, vill inte se några stora förändringar av församlingsarbetet.

– Det går inte att gå tillbaka, allt har ändrats, så vi fortsätter framåt, men vi tar det lugnt och lyssnar, säger hon.