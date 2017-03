Division 1 nästa för YIF-damerna

HANDBOLL Tjo och tjim och jubel med sång och dans. Champagne, blommor och guldhattar. Ystads IF-damernas firande av division 2-seriesegern bjöd på allt och lite till.

– Det här har vi längtat länge efter. Nu ska vi njuta några dagar, sedan är det bara att träna på igen. Vi vet vad som krävs i division 1, sa YIF-målvakten Jessica Pilman, prisad som sitt lags bästa spelare, efter att Kalmar HK besegrats med 27-20 i den sista omgången inför runt 400 högljudda åskådare i Ystad arena.

YIF hade bäddat väl för sig inför avslutningsmatchen. Seger och seriesegern var klar.

– Skönt att vi hade avgörandet i våra egna händer. Vi kunde koncentrera oss på bara vårt race, påpekade Jessica Pilman.

Champagnen stod på kylning, guldhattarna låg ”gömda” på armlängds avstånd, blommorna var inköpta. Ystad kommun hade skickat representanter för att gratulera hemmatjejerna. YIF-ordföranden Anders Evander fanns förstås i hallen. Klubbchefen Jörgen Hansson slog på stora trumman, bokstavligt talat.

Alla räknade med seger. Ingen tänkte ens tanken att Kalmar skulle bli ett blindskär.

Det gick som i alla sagor. Slutet blev lyckligt.

YIF-töserna gjorde inte någon av sina bästa matcher, men stod pall för trycket och tog till slut en komfortabel och säker seger.

YIF gick snabbt fram till 3-0, hade förvisso ”bara” 11-10 i paus, men gjorde segerrycket tidigt i den andra halvleken och kunde defilera i mål utan att ha legat under en enda gång under avslutningsmatchens 60 minuter.

– Vi gjorde som vi gjort i alla andra matcher, vi vågade satsa. Jo, det gick relativt lätt, utan att vi för den skull spelade jättebra, tyckte matchens hemmalirare, 26-åriga målvakten Jessica Pilman, seriesegrarnas äldsta och mest rutinerade spelare.

– Nu ska vi dricka champagne och fira. Söndag? Jo, men det är många som tagit ledigt från jobbet på måndagen. Vi ska njuta i en vecka. Sedan är det bara att träna på.

Hon vet vad som krävs inför den kommande säsongen, erfarenhet som hon tidigare har av division 1-spel.

– Vi var uppe och vände med IK Pandora kring 2009/10, men var inte tillräckligt förberedda och åkte ur ettan direkt.

Nu är det Ystads IF som är bäst i stan, även på damsidan. Och division 1 är slutmålet.

– Vi har klubben bakom oss och målet är satt att spela i allsvenskan 2020. Därför var det här ett viktigt steg att ta. Om vi inte gått upp hade vi riskerat att bli av med flera spelare, meddelade Michael Fyhr Seifert, den assisterande tränaren som själv spelat i högsta serien med såväl Lugi som H65 och Eslöv.

– Vi fick in en del nya spelare inför den här säsongen och fick inte riktigt spelet att stämma före jul. Vi kvalade i fjor, men missade och ville nu gå upp direkt utan kval. Helt fantastiskt att vi lyckades. Jag är sjukt stolt över tjejerna.

Truppen till nästa år håller på att formas som bäst.

– De flesta har kontrakt klara även för nästa säsong. Nyförvärv? Ja, varför inte. En niometersspelare och en målvakt hade inte varit fel. Målet den kommande säsongen blir att klara oss kvar.