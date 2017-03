Svensk överkörning i VM-kvalet

FOTBOLL Odiskutabla 4–0 hemma mot Vitryssland innebär att Sverige har bäddat för en spännande fortsättning på VM-kvalet.

I juni väntar Frankrike.

– En väl genomförd match. Det är aldrig lätt att slå Vitryssland, men vi gick ut och var jäkligt fokuserade, myste tvåmålsskytten Emil Forsberg i Kanal 5:s direktsändning från Friends arena.

Marcus Berg föll och därefter stegade Forsberg fram till straffpunkten och satte säkert 1–0 i minut 19.

Drygt tre minuter in på andra halvlek hittade ex-MFF:aren rätt igen.

Eller hittade och hittade.

Snarare handlade det om en tavla av vitryske målvakten Andrei Harbunou som inte kunde hålla 25-åringens lösa skott.

– Vad ska man säga? Ett klent avslut från min sida och en målvaktstavla utan dess like. Först hade han ju bollen. Men det är alltid roligt att göra mål – mål som mål.

Marcus Berg nickade in 3–0 efter en knapp timmes spel och i 78:e minuten fastställde inhopparen Isaac Kiese Thelin slutresultatet 4–0.

Förbundskaptenen Janne Andersson hade förstås all anledning att dra på smilbanden.

– Självklart är jag väldigt nöjd med segern och insatsen som sådan.

Vi hade mycket boll för att trötta ut motståndaren och skapade tillräckligt många chanser för att göra 4-0.

Sveriges nästa VM-kvalmatch går hemma mot Frankrike den 9 juni. Redan på tisdag är det dock träningslandskamp borta mot Portugal.