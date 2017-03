Mobil krävs snart för p-avgifter i centrum

ESLÖV Eslöv nöjer sig med att hyra in fyra parkeringsautomater till de centrala delarna av tätorten där det ska bli p-avgifter. Det är kommunens första p-automater och de kommer inte att ta emot mynt utan bara kort.

Vid parkeringar utan automat får bilisten antingen gå långt eller betala via mobiltelefonen.

Politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill forcera det hela så att automaterna finns på plats redan i oktober.

Tjänstemännen vid gatukontoret har skissat på alternativ där Eslöv hyr eller köper in betydligt fler parkeringsautomater än fyra, uppemot 18 stycken.

Men det blir för dyrt, tycker man. Nu nöjer man sig med fyra där det är som mest trafikflöde. Vill man som bilist ställa sig på en annan parkeringsplats i centrum får man antingen gå långt eller använda mobilen att betala med.

Det kommer att kosta tio kronor i timmen i Eslövs centrum att parkera på platser där det idag är tillåtet att med parkeringsskiva stå som längst i två timmar, exempelvis vid Kanalgatan och Föreningstorget.

Vid Medborgarhuset blir det avgiftsbelagd parkering med tio kronor i timmen mellan klockan 9 och 21 på vardagarna.

På pendlarparkeringarna med parkering maximalt i 24 timmar, vid Stinstorget nära Ica Kvantum och där det är långtidsparkering vid Badhusparken, får pendlaren betala sju kronor i timmen för fyra timmar – och får då stå i ett dygn för de 28 kronorna.

Alternativet på pendlarparkeringarna är att köpa ett månadskort för 350 kronor, men det garanterar ingen plats.

De fyra automaterna som köps in blir solcellsdrivna sådana. De går bara att betala i via kort eller telefon.

– Automaterna ska placeras strategiskt. När du kommer fram till automaten ska du inte behöva gå tillbaka till bilen. Du betalar din avgift med mobilen eller telefonen och knappar in registreringsnumret. Sedan gör du likadant när du parkerat klart, säger Bengt Andersson (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vilka platser det blir automater vid är inte uttalat. Men i tjänstemännens utredning talas det om parkeringsplasterna vid Stinstorget, Medborgarhuset, Föreningstorget och Kanalgatan.

Men om du varken har kort eller mobiltelefon?

– Det finns flera stora problem med myntautomater. Dels är vi mitt inne i ett myntbyte, dels hanteras mynt idag egentligen som skrot. Det är ingen som vill ta emot det. Dessutom har vi större underhållsbehov – och kostnader för myntautomater. Därför kommer vi inte att införa det. De flesta kommuner gör likadant, säger Bengt Andersson.

Men det besvarar inte frågan?

– Jag har själv nyligen skaffat kort, erkänner Bengt Andersson.

– Och det är mycket för att kunna parkera i Malmö och Lund. Jag hade gärna sett att man hade kunnat betala med mynt. Men det är för mycket som talar emot det.

Vice ordförande Janet Andersson tillägger att det är svårt för kommunen att hantera kontanter.

Det blir som idag tidsbegränsad gratisparkering tio och 30 minuter på de mest centrala parkeringsplatserna vid Stora Torg även efter att parkeringsavgifterna införts.

Janet Andersson säger att det blir väldigt mycket omskyltning till de fyra parkeringsautomaterna.

Sverigedemokraterna avstod från att delta i nämndens beslut.