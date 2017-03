Har rest världen runt med Sameblod

Vi träffas på Buff i Malmö dit regissören Amanda Kernell kommer direkt från Argentina. Det har varit ett hektiskt halvår med fantastisk respons runt om i världen på hennes långfilmsdebut Sameblod.

– Jag ville göra en film som var för oss samer själva – och en för alla andra. Utan att kompromissa, säger hon.

Amanda Kernell

Född: 1986 i Umeå, Västerbotten

Bakgrund: Regissör, manusförfattare och även skådespelare utbildad på Biskops-Arnö, Filmpool Nord och regilinjen vid Den Danske Filmskole. Numera bosatt i Köpenhamn. Fick pris som bästa unga regissör på filmfestivalen i Venedig för långfilmsdebuten Sameblod 2016. Vid Göteborgs filmfestival i år utsågs den till Bästa nordiska film och filmens fotograf Sophia Olsson fick med Sven Nykvist cinematography award.

Filmografi: Kortfilmer: Våra Discon (2008), Spel (2008), Semestersystern (2008), Att dela allt (2009), Det kommer aldrig att gå över (2011), The Associations of Joy (2013), Paradiset (2014), Stoerre Vaeri (2015), I Will Always Love You Kingen (premiär i sommar) Långfilm: Sameblod (2017)

Amanda Kernell om …

… sina filmer som kärleksförklaringar: ”Alla mina filmer börjar med en person, människor som gör radikala livsval och är kärleksförklaringar till personer i min närhet som stått inför dessa dilemman. Sameblod är en kärleksförklaring till den äldre generationen – de som lämnade allt och de som stannade kvar. Jag tänker mig att den är till en hel generation och de som är min familj vet vilka de är.”

Amanda Kernells prisade långfilmsdebut Sameblod hade urpremiär på filmfestivalen i Venedig i september. Efter det har festivalvisningar runt om i världen avlöst varandra och för tre veckor sedan var det dags för svensk biopremiär med lysande recensioner. På torsdagen visades Sameblod på Buff i Malmö. När vi träffas har Amanda Kernell precis introducerat den och vi slår oss ner med en kopp kaffe i väntan på att hon ska tillbaka och svara på frågor efteråt.

– Alla positiva reaktioner är jättekul, och att så många vill se den, säger hon leende. Jag fick just ett sms där det stod ”77 000 and counting”. Och så all respons. Utgångspunkten när jag gör film, det gäller även för kortfilmerna, är frågor som är väldigt närvarande i mitt liv och om personer i min närhet. Jag har saker jag undrar över och frågeställningar jag inte kan bli fri från kring det. Att göra film är lite som att ropa sina frågor ut i rymden.

Och så får man svar!

Fick du svaren du väntade?

– Jo, från samisk sida har jag till exempel fått enormt mycket stöd och folk känner igen sig. Det här har hänt min mamma eller min mormor eller min farbror säger man och alla känner igen tystnaden. Många skriver att nu förstår jag dem lite bättre, det kanske var det här vi inte kunde prata om.

Amanda Kernell är född och uppvuxen i Umeå och Västerbotten med en svensk mamma och en samisk pappa. Historien i Sameblod om Elle Marja som på 1930-talet går i samisk nomadskola långt hemifrån där hon är förbjuden att tala samiska och där barnen utsätts för skallmätningar av rasbiologer från Uppsala är inspirerad av historier Amanda Kernell hört från sin egen familj – både om nomadskolan och också om dem som lämnade allt och vände det samiska ryggen. Filmens Elle Marja väljer också att lämna för att uppfylla sin dröm om att studera i Uppsala och bli lärare. Sameblod inleds med att hon som gammal återvänder till hemtrakterna för att begrava systern hon inte sett sedan hon var ung.

– Jag ville så gärna förstå och få vara med någon från den tiden, säger Amanda Kernell. Från början var också frågeställningen vad som var den sista droppen, det som gjorde de att bröt med allt. Sedan blev det tydligt att det handlar om frågor i nuet också – för vår generation är det en tystnad och ett val vi kan ha svårt att förstå. Ni kan ju samiska varför pratar ni inte det tänker många. Men så enkelt är det inte.

– Det känns fint att få all den enorma kunskap och att alla berättelser i min familj och bland alla andra äldre får existera i en film, då finns det lite mer, fortsätter hon. En äldre samisk kvinna som såg filmen på en testpubliksvisning sa till mig: ”Du vet att det här är en film för oss och en för alla andra.” Man förstår andra lager om man har en samisk bakgrund – man vet hur man ska sitta i en kåta, vad det betyder att sitta på just den platsen. Samtidigt tror jag att emotionellt förstår alla vad det handlar om. Jag ville göra en film som var för oss själva – och en film för alla andra. Utan att kompromissa.

Att filmen berör och skapar igenkänning långt utanför de samiska kretsarna har hon fått bekräftelse på det senaste halvåret.

– När jag visade den i Amerika reste sig en native american upp och sa att: ”Det här är mitt liv, det har hänt mig också. Nu är jag inte hemma där och inte här heller. Jag har gjort allt för att passa in. Och för mig handlar det inte om skam utan rädsla och överlevnadsteknik.” Någon annan som såg filmen pratade om värdighet.

Inför varje film gör Amanda Kernell ett manifest som arbetsredskap för sig själv. I manifestet för Sameblod står det att filmen också kan ses som en parallell till assimilations- och integrationspolitik i dag och på många sätt hade kunnat utspelas på en flyktingförläggning.

– För att göra en film så universell som många ändå verkar tycka att Sameblod är så måste man berätta en specifik historia, säger hon.

Amanda Kernell har fått sin filmutbildning på Den Danske Filmskole i Köpenhamn och bor i Köpenhamn sedan åtta år. Hon har gjort ett stort antal kortfilmer men Sameblod är hennes första långfilm.

– Jag har väldigt länge velat göra en film inspirerad av några levnadsöden men innan man hittar den exakta formen tar det tid. Den här historien kändes också som ett enorm ansvar. Men den gjorde också att jag efter att ha gått danska filmskolan och gjort dansk film fick komma hem och filma. Men det var också det svåraste jag gjort eftersom filmen skriver historia. Visserligen är den väl känd i den samiska världen men i en svensk kontext är den okänd. Jag kände mig väldigt ung när jag stod på inspelningsplatsen och tänkte, herregud vem är jag som tror jag kan berätta det här. Som tur är har jag fått sånt stöd. jag har kunnat ringa de äldre, de jag har intervjuat och haft de medverkande i filmen och all deras kunskap.

Arbetet med Sameblod tog totalt fyra år. Amanda Kernell började arbetet under sista terminen i filmskolan och själva inspelningen gjordes i augusti och september 2015.

– När man börjar filma vet man inte hur det ska gå men efter Venedig har jag, huvudrollsinnehavaren och producenten i princip rest med filmen hela tiden. Efter Venedig var det Toronto, Tokyo, Sundance, Berlin, sedan nu svensk, dansk och norsk premiär nästan samtidigt och så Argentina. Och nu är vi här på Buff.

Redan från början tänkte Amanda Kernell att Sameblod var en film hon ville att hennes småkusiner i tonåren skulle kunna se och att visa den för en ung publik på Buff känns väldigt fint tycker hon.

– Den visades för ungdomar på en festival i Norge också och då handlade frågorna mycket om den lovestory som filmen också är. De undrade hur det var att vara förälskad på film, hur det var att hångla på film, om hon blev kär på riktigt? Han som höll i frågestunden berättade också att publiken under visningen flera gånger ropat till huvudpersonen – nej, gör inte så! Och det är jättebra. Jag vill att det ska vara så att man sitter längst fram på stolen. Att en film är viktig kan man inte gömma sig bakom – den ska vara spännande, berörande, skrämmande, pinsam. Jag hoppas verkligen att vuxna som ser filmen tar med sina tonåringar. Film kan öppna upp världen. 30-talets Sapmi finns inte och den samiska världen har alla inte heller tillträde till men genom filmen kan man få vara där.

När Buff är över tänker Amanda Kernell att det nog får räcka med resor och Sameblod. I sommar har hennes kortfilm I Will Always Love You Kingen premiär och hon vill också koncentrera sig på nästa projekt.

– Jag skriver på nästa nu som är en långfilm om föräldraskap. Den tar upp samma teman som Sameblod – familjerelationer, förluster, skam, något som kanske är ett svek och saker som är svåra att prata om.