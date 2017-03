En skånska med många röster

I SVT:s barnkanalen kan man se henne som Hasse Andersson, Darin, Måns Zelmerlöw med flera. I P3 kan man höra henne som bland andra Clara Henry, Charlotte Perrelli och Sanna Nielsen. Bakom ansiktena och rösterna finns Louise Nordahl från Ängelholm, en talangfull imitatör som lockade miljonpublik redan på första försöket.

I kväll är det dags för det andra programmet av tio i serien Humorn i P3, Trevlig helg. Första delen som gick förra veckan innebar också radiodebut för skånska imitatören Louise Nordahl som gör programmet tillsammans med Johan Bjerkander.

– Det är första gången jag jobbar med ”riktig” radio. Jag har gjort lite studentradio i Göteborg tidigare, men det är på en helt annan nivå nu, säger Louise Nordahl.

Hur många kändisar hon kan imitera vet Louise inte riktigt.

– Man vet inte innan man provar. Vissa karaktärer går inte, det känner man direkt. Män är svårare liksom äldre kvinnor som har en skrovlig röst.

Kvinnor med en röst i samma tonläge som hennes egen och med en dialekt som sticker ut eller ett sätt att uttrycka sig som är speciellt är de perfekta ”offren”.

Det som är speciellt tacksamt när det gäller Humorn i P3 Trevlig helg, tycker Louise, är att hon och Johan fått lägga ramen själva för vilka de vill imitera.

– Vi har gjort en plan på vilka vi vill ha med, vilka som är roliga.

De som skriver manus är med och planerar men anpassar sig efter vilka vi känner oss bekväma med att imitera.

Att hitta rätt ämnen är förstås viktigt.

– Vi försöker vara lite up to date, Vi hänger upp det på aktuella händelser och sedan twistar vi till det.

Att imitera, både i tv och radio, är redan drömjobbet enligt Louise Nordahl.

– Vi har jättekul när vi gör programmen, vi står och skrattar större delen av tiden. Så det är verkligen ett kul jobb.

Louise Nordahl har alltid älskat att skådespela, showa och spexa.

– I åttan började jag imitera Filippa Bark i Centralskolan. Det var många som tyckte det var bra. I gymnasiet hade vi ett spex där jag imiterade någon av lärarna och folk tyckte det var likt. Det har alltid kommit naturligt för mig att göra imitationer, men det är inget jag valt att satsa på. Det har bara hänt, säger Louise.

Karriären som imitatör började för några år sedan när Louise satt hemma i tv-soffan och tittade på Paradise Hotel. Hon började imitera de medverkande.

– Min bror tyckte att mina imitationer var jättebra och att jag skulle spela in dem och lägga ut dem på facebook, berättar Louise.

Själv övervägde hon det ett tag innan hon bestämde sig. Men en dag när hon inte hade något speciellt att göra drog hon i alla fall igång inspelningsprojektet.

– Jag klädde ut mig, målade lite tatueringar och spelade in. Jag lade ut det en fredagskväll. Under helgen blev det 1,2 miljoner visningar på facebook. Telefonen gick varm. Jag förstod inte vad som hänt.

Två produktionsbolag kontaktade Louise och ville jobba med henne. Det ena bolaget gjorde hon en webbserie med för SVT Play. Det var Mello-parodier som gick på barnkanalen och SVT:s webb.

– Efter det fortsatte det att rulla på. De ville göra ett program till och jag blev också erbjudan att leda SVT:s fredagsunderhållning. Så det gick fort från ingenting till stora projekt, säger Louise,

Men så blev det tyst ett tag.

– Nu jobbar jag med barnkanalen och gör sketcher för dem. Det ska jag fortsätta med hela hösten. Och så fick jag radioförfrågan och ville gärna göra det. Egentligen började jag plugga till socionom i höstas, men det har jag pausat nu.

Vad får vi höra i Humorn i P3: Trevlig helg i kväll?

– Tobbe Ek är på Let’s Dance och intervjuar, vi har debatt mellan Jan Björklund och Annie Lööf, Petra Mede kommer att läsa nyheter. Vi kommer också att ha Lars Winnerbäck och Miss Li som gör en låt de skrivit och Lars Lerin och Laleh kommer att göra en intervju. Med mera, säger Louise Nordahl.