Tre studenter stängs av för fusk

Lund Studenter från tre olika institutioner vid Lunds universitet har gjort sig skyldiga till fusk och stängs av. Detta har disciplinnämnden vid Lunds universitet nu beslutat.

Längst avstängning får en student vid Institutionen för kommunikation och medier som stängs av från all utbildningsverksamhet under sex veckor.

Disciplinnämnden slår fast att studenten gjort sig skyldig till plagiat efter att ha kopierat en kurskamrats hemtenta rakt av och lämnat in i eget namn.

Ett ytterligare fall av plagiat har påträffats vid Företagsekonomiska institutionen. En student som under hösten läste grundkursen i företagsekonomi stängs av i två veckor, efter att ha lämnat in en inlämningsuppgift, i stort sett identisk med en tidigare inlämnad uppgift. Studenten hävdar sin oskuld och menar att uppsåt att vilseleda inte funnits – men fälls trots detta för fusk.

En laborationsrapport kopierad från en annan studentgrupps kunde ha blivit tre fysikstudenters olycka som alla anmälts av institutionen.

Disciplinnämnden har nu beslutat ett endast fälla en och fria de två övriga. I bedömningen skrivs att de två friade studenterna varit ovetande om fusket.

Studenten som fällts ska enligt beslutet haft ansvar för att sammanställa rapporten och där gjort sig skyldig till fusket.

Personen erkänner själv fusk och kommer att stängas av i en vecka.

Ledamöterna som tar beslut i disciplinnämnden består av företrädare från universitetsledningen samt studentrepresentanter.