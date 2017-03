Tester visar att det är torrt

ESLÖV Eslövs kommun och konsulten Golder har de senaste dagarna testschaktat vid marken där Ferrosans fabrik låg i Getinge utanför Gårdstånga.

Målet har varit att skaffa kunskap inför det gigantiska kommande arbetet, då stora mängder förorenade jordmassor ska fraktas bort från platsen.

Då kommer lastbilarna att gå i skytteltrafik när den förorenade jorden ska ersättas av ny frisk jord.

Tidigare har uppskattats att det handlar om 13 000 kubikmeter jord med 1 600 kilo kvicksilver och 250 kilo av det giftiga och sedan länge förbjudna bekämpningsmedlet DDT i. Mängderna revideras under våren när resultaten från provtagningarna är klara.

Det som undersökts nu i dagarna är markförhållandena. Det är mycket svårare att gräva i blöt jord.

– Man vill schakta så torra massor som möjligt. Men det ser bra ut och rinner inte alls till så mycket vatten som man var orolig för från början, säger projektledaren Nicklas Holm vid Eslövs kommuns miljöavdelning.

– Det blir lättare med torr jord. Därmed inte sagt att vi slipper utmaningar, säger Louise Göthfors, miljökonsult på Golder.



Skånskan träffar henne med kollegerna Jakob Eng, hydrolog, och Johan Utas, geotekniker, när de går igenom jordlagren som en grävmaskinist tar fram.

När Skånskan besöker teamet från Eslövs kommun och Golder pågår schaktningen en bit upp mot Sandbyvägen bredvid bostäderna längs Åvägen i Getinge. Dagen före grävde man nere vid Kävlingeån, och det var hyfsat torrt även där.

Under dagarna har även tagits prover som ska skickas till analys. De ska visa om det är föroreningar i markvattnet, som man behöver hantera under saneringen.

Golder hjälper till med en rad saker. Bland annat med den ansökan om tillstånd för sanering som ska lämnas in till sommaren och med höstens projektering av saneringsentreprenaden.

Teamet från Golder som Skånskan träffar han varit runt på en rad liknande saneringar i Sverige. Som vid tidigare Vargöns pappersbruk i Trollhättan, diverse sågverk, gamla industrier och andra pappersbruk.

De tycker alla att saneringen av Ferrosan i Getinge är väldigt angelägen – med de allvarliga föroreningarna som ligger nära markytan – och med den omedelbara närheten till Kävlingeån och bostadsområdet i Getinge.

Marken som ska tas bort blir översta metern och lite djupare i vissa områden.

Eslövs kommun och Golder har jobbat med fastigheten sedan 2008 och gått ut med info till de kringboende att de inte får gräva i marken.

– Det är ingen fara att vistas på tomten annars.

Allmänheten kom fram och frågade när huvudstudien gjordes, men numera vet man vad som är på gång.

Under våren utvärderas analysresultaten, och miljökonsekvenser utreds inför ansökan om tillstånd som ska lämnas in till sommaren.

