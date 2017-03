Osminkad film för unga på gång

Buff Regissören Magnus Hedberg och skådespelaren Felice Jankell gästar barn- och ungdomsfilmfestivalen Buff i Malmö för att presentera sin kommande film, Kalmars Jägarinnor.

– Ända sedan jag såg Kids 1994 har jag velat göra en film som är ett osminkat porträtt av att vara ung, säger Magnus Hedberg om sitt pågående långfilmsprojekt.

Kalmars jägarinnor

Boken:

Tove Folkesson (som bland annat har gått Lunds författarskola) debuterade 2014 med romanen Kalmars jägarinnor.

Boken handlar om tonårstjejerna Eva Zackrisson, Jenna, Linden, Jossan och Sudden som kallar sig Kalmars jägarinnor och söker sin identitet i utanförskapet och varandra och också är beredda att göra allt för varandra.

Boken är första delen i en trilogi som följer Eva.

Del två, Sund, kom ut 2015 och del tre, Ölandssånger, kommer ut i april i år

Filmen:

Inspelningsstart in i september i år. Manus har skrivits av Tove Folkesson, Magnus Hedberg står för regi och huvudrollerna spelas av bland andra Felice Jankell, Happy Jankell, Alba August, Gustav Lind och Hanna Ardéhn.

Magnus Hedberg om …

… varför han vill ha Felice Jankell i rollen som Eva: ”Vi hade så kul när vi gjorde i I djupet av mitt hjärta så vi har känt att vi vill hitta något att göra ihop igen. Sedan när jag läste om Eva-karaktären så kände jag att det här kan bli en resa som Felice kan göra både personlig och intressant.”

Felice Jankell om …

… varför hon gärna jobbar med Magnus Hedberg igen:

”För att det är fantastiskt att jobba med människor som har en ambition och en sådan passion. Och han är så bra på att få in en i arbetet, det är fantastiskt att få komma in så i själva arbetet och att få vara skådespelare så som yrket ska vara.