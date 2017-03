Lund-Hässleholm nu i utbyggnadsplanen

Lund Lund-Hässleholm blir etapp två av den planerade höghastighetsjärnvägen Malmö-Stockholm. De båda nya spåren ska börja byggas senast 2029.

Det meddelande infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon på fredagen besökte Lund för att presentera regeringens direktiv till åtgärdsplanering och kommande satsningar inom infrastruktur.

”En stor dag för Skåne”, kommenterade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon, medan Lunds kommunstyrelseordförande Anders Almgren kallade beskedet ”fantastiskt glädjande”.

– Sträckan är en av landets mest belastade och satsningen lever på egna meriter – oavsett hur det går med den fortsatta utbyggnaden av höghastighetssystemet, förklarade Anna Johansson.

Etapp ett av utbyggnaden är Ostlänken (Järna-Linköping) där byggstart sker i år. När hela systemet är klart blir restiden Malmö-Stockholm två och en halv timme, och järnvägen kan då på allvar konkurrera med flyget.

Men ett färdigt höghastighetssystem som ska knyta samman de tre storstäderna ligger en ”bra bit” in i framtiden, enligt infrastrukturministern.

För planperioden 2018-2029 har regeringen avsatt totalt 622,5 miljarder kronor till transportinfrastrukturen, en ökning med 100 miljarder jämfört med den nu gällande planen.

– Det är en historiskt stor satsning men investeringarna har de senaste åren inte varit tillräckliga och heller inte vården av anläggningarna, något som lett till olika slags fel på med påföljande förseningar, säger Anna Johansson.

Därför innebär tillskottet också att anslaget för järnvägsunderhåll ökar med 47 procent.

Trafikverket ska efter regeringens direktivbeslut i torsdags ta fram förslag till en nationell plan för hur resurserna ska användas. Planförslaget ska vara klart senast den 31 augusti.

Att regeringens besked presenterades i Lunds kommunhus Kristallen, just intill järnvägsstationen, var inte någon slump.

– Området här utgör en sinnebild för den koppling mellan infrastruktur och bostadsbyggande som utgör en viktig del av samhällsutvecklingen, säger Anna Johansson, som även pekade på hur järnvägssatsningarna i Skåne vidgar arbetsmarknaden.

Henrik Fritzon konstaterade att den nya bandelen, som av regionpolitikerna fått högsta prioritet, ger ytterligare nytta, utöver kapacitetsökningen:

– Här kan framtida regiontåg köra i 250 km/tim, mot nuvarande 180, något som ökar möjligheterna att arbetspendla ännu mer.

Även om beslut inte är fattat pekar allt mot att Lund C blir station även för den nya banan och kommunen arbetar med den framtida utformningen av området.

Samtidigt ska arbetet med fyra spår på sträckan Malmö-Lund fortsätta i höst med etapperna Arlöv-Flackarp och Flackarp-Högevall, för färdigställande 2024.

– Under tiden går vi tillsammans med Trafikverket vidare med en lösning för sista delen fram till Lund C, säger Anders Almgren, som även har goda förhoppningar om att bygget Lund-Hässleholm ska komma i gång väsentligt tidigare än 2029.