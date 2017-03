Fler berättelser efterlyses

FRÄNNINGE Vet du något om Ellen Brodin som hade telegrafstationen i Brandstad? Eller har du bilder från mejeriet i Araskoga?

– Vi efterlyser bilder och berättelser, säger Elisabeth Söderhielm.

Efter att ha samlat in och digitaliserat historier och personöden som döljer sig bakom namnen på några av gravstenarna på Fränninge kyrkogård är det nu dags för paret Söderhielm att ta sig an resten av kyrkogårdarna i Vollsjö församling.

– Det är Vollsjö, Östra Kärrstorp, Brandstad och Öved. Och vi har redan fått in några fantastiska berättelser, säger Per Söderhielm och ler.

Faktum är att de är så gott som klara med Vollsjö kyrkogård. Per och Elisabeth bor i Fränninge och känner intilliggande Vollsjö väl.

– Man gräver där man står. Det gäller att hitta personer som kan något om det vi vill berätta. Vi vet inte från början om de kan det eller om de vill vara med. Men förvånansvärt många kan berätta och de berättar hur mycket som helst, säger Per Söderhilem.

En av de som ligger begravda i Vollsjö är distriktsveterinären Arnold Erlandsson, känd för sin konstfond.

– Spåren efter honom ledde oss till Helsingborg, berättar Per Söderhielm.



I Arnold Erlandssons testamente stod det att en fond skulle bildas ”i syfte att förse Vollsjö med offentlig och värdefull konst”. Och den var exempelvis med och finansierade statyerna utanför Piratenmuseet.

Ordförande i konstfonden är bankdirektören Hakon Sylvan som bor i just Helsingborg.

Arnold Erlandssons liv är spännande i sig, men här ledde historien om honom fram till en annan fascinerande person.

Hakon Sylvan hade nämligen med sig sin faster Lucia Dieden vid mötet med Söderhielms. Och Lucia Dieden hade en mormor från Vollsjö. Hon hette Anna Hallström och är också begravd på Vollsjö kyrkogård.

– Lucia har varit guide på Sofiero i 30 år, så hon är en verkligt god berättare, säger Elisabeth Söderhielm.

Lucia Dieden berättade om Annas liv i Vollsjö, om uppväxten och hur hon som barn lekte med Fritiof Nilsson Piraten.

– Vi har med två berättelser som vi spelat in. En om Annas första kyss och en om Lucias fina förhållande till sin mormor.

Anna Hallström föddes 1892 och var yngst i en syskonskara på sex. Hennes far och mor var Nils Nilsson och Anna F Dahlsjö. Nils Nilsson hade en garn- och manufakturaaffär på torget i Vollsjö.

Anna Hallström tog för sig av livet. Hon och hennes make förlorade emellertid pengar i Kreugerkraschen. Maken försökte tjäna nya pengar i USA och var borta i fem år. Men han kom tillbaka ”lika fattig som när han åkte”.

Under tiden tog Anna hand om familjen. Hon startade ett skolhushåll i Ystad och sydde och lagade skjortor.

– Hon var en riktig överlevare och hon verkar ha varit beundrad, säger Elisabeth Söderhielm.

– Vi träffade Hakon Sylvan genom Konstfonden och så fick vi den här fantastiska historien om denna handlingskraftiga kvinna som var långt före sin tid, konstaterar Per Söderhielm nöjt.

Till filmerna har de samlat ihop mycket material i form av fotografier och olika föremål. De har också hittat en gammal stumfilm från Vollsjö som bland annat visar när tåget anländer till den nu försvunna stationen.

Men de har också bett Nils-Ove Persson från Vollsjö spela passande dragspelsmusik som hörs i bakgrunden.

Vollsjö kyrkogård är alltså nästan klar. Men i Brandstad och Östra Kärrstorp samlar de fortfarande in material.

– I Brandstad finns skastocken kvar inne i kyrkan och här kommer det att handla en del om forna tiders seder och bruk, säger Per Söderhielm.

Undersökningarna kring Östra Kärrstorps kyrka ledde dem till slaget vid Borst 1644.

– När kyrkan renoverades togs en minnestavla ner. Den var uppsatt till minne över de bondpojkar som dött i slaget, säger Per Söderhielm.

Tavlan finns med i en förteckning, men har efter det försvunnit.

– Det är många som har sökt efter den, säger Per Söderhielm.

– Vi vill veta mer om skolan i Östra Kärrstorp också. Särskilt om Anders och Ingeborg Åhlund som verkade där under många år, säger Elisabeth Söderhielm.

Fotnot: Den som har något att berätta om skolan, telegrafstationen eller mejeriet kan höra av sig till paret Söderhielm direkt eller till tidningen så kan vi förmedla kontakt.

