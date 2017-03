Ny tågstation klubbad

MALMÖ Pengar till två nya skolor och en förskola, pengar till en förskola som blev dyrare än beräknat och pengar till en station som blev kortare än önskat.

Men innan fullmäktige klubbade investeringarna blev det trafikdebatt mellan Vänsterpartiets Anders Skans och tekniska nämndens nytillträdda ordförande, kommunalrådet Andreas Schönström (S).

I en enkel fråga undrade Skans vad Andreas Schönström egentligen menat med sitt uttalande i en intervju – ”Låt människor ta sig till arbetet och lämna ungarna på förskolan på det sätt som passar dem bäst, både ekonomiskt och tidsmässigt.”

Innebär det att du tycker att marknadskrafterna ska ta över trafikpolitiken? undrade Skans i en enkel fråga.

– Vi måste bidra på vårt sätt i Malmö för uppnå klimatmålen. Ska folk välja det man individualistiskt tycker är bäst?

Visst ska man jobba för att föra över bilkörande till cykling och kollektivtrafik, svarade Schönström. Men man måste också kunna ta hänsyn om den enskilde har ett jobb där det inte passar att ta bussen samtidigt som barn måste lämnas på dagis.

– Jag vänder mig starkt mot det förmynderi som Vänsterpartiet representerar. Vi kan inte bara peka ut en ensidig väg, sa han.



Och för det fick han applåder, även från borgerligt håll.

Tony Rahm (M) fick lugnande besked om sin enkla fråga om framtiden för Oxie brukshundsklubb, som måste lämna sin arrendemark när kommunen vill bygga för företagande.

– Det förs en dialog mellan klubben och kommunen om ny mark. Klubben har fått ett förslag som de tackat nej till. Men letandet går vidare, svarade Andreas Schönström.

Lars-Johan Hallgren (SD) undrade för sin del om avstängningsmöjligheter för badgäster som uppför sig illa på Hylliebadet. Det finns möjlighet att stänga av en person i upp till tre månader vid allvarliga överträdelser, svarade fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr (S).

Varför inte permanent eller i två-tre år? undrade Hallgren.

– Jag tror på människors möjlighet att förändra sig och komma tillbaka och bete sig på ett bra sätt. Det gör vi ju också i samhället i stort. Det är orimligt om någon skulle straffas hela livet för något man gjorde när var 15 år.

Fullmäktige sa ja till avsätta pengar för att bygga en järnvägsstation i Rosengård och bygga om stationen i Persborg. Det var alla överens om. Men oppositionen – både vänster och höger – var ändå missnöjda. Det blev ju ingen Malmöring, med tågtrafik i en ringlinje, utan bara en Malmöpendel med trafik till Kävlinge och Lomma – om/när Lommabanan öppnas.

– Det bidde ju bara en tumme. Malmöringen hade varit betydelsefull för alla dem som bor stationsnära, sa Anders Skans (V).

M och L höll delvis med och tyckte också att det är olyckligt stationen i Rosengård bara byggs till hälften i det första skedet. Med en fortsättning på bron över Amiralsgatan hade stationen fått en bättre koppling till Emilstorps industriområde, påpekade Håkan Fäldt (M). Nog hade man kunnat ställa krav på statliga Trafikverket?

– Låt oss köra igång med detta så är jag helt övertygad om att vi gemensamt att påverka våra partikamrater i regionen att få den där ringen. Vi kan väl hjälpas åt och inte slår oss till ro, vädjade Andreas Schönström.

Fullmäktige avsatte också stora pengar för nya skolor och förskolor plus renoveringar. Här blev det en favorit-i-repris-debatt när den borgerliga oppositionen ifrågasatte varför byggkalkylerna måste ha en felmarginal på plus minus tio procent?

Så är det ju även hemma om man tar in en offert på badrumsrenovering, invände servicenämndens ordförande Petra Bergquist.

– Man vet ju inte vad man hittar när man bryter upp kaklet.

Efter procentdebatt så klubbades pengar för att bygga en ny F6-skola intill Rörsjöskolan och för att köpa mark på före detta Kockumsområdet för en framtida skola och en förskola i den nya Varvsstaden.

Utöver det godkände politikerna också en fördyrad nota för att ersätta utslitna förskolan Björkhagen och att avsätta 89 miljoner kronor för att rusta upp ventilationen på Bergaskolan.