Nej till både MUF och skattesänkning

SJÖBO En av de viktigaste uppgifterna för en moderat är att sänka skatten.

Det påpekar Moderata ungdomsförbundet som nu kallat bland andra Sjöbos kommunstyrelseordförande Magnus Weberg till ett möte med krav på skattesänkningar.

De moderata kommunal- och regionråd som inte sänkt skatten i sina hemkommuner, bland annat Sjöbo, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Vellinge, har till helgen kallats till vad Moderata ungdomsförbundet, MUF, benämner som ett krismöte.

I samband med Moderaternas Sverigemöte i Karlstad vill MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa nu träffa kommunstyrelseordförandena som inte sänkt skatten i sina respektive kommuner, eller som MUF, menar ”Ännu värre, höjt den”.

Magnus Weberg, (M), kommunstyrelsens ordförande i Sjöbo, är en av kommunstyrelseordförandena som utmanas av ungdomsförbundet.

Kommer du att gå på MUF:s möte?

– Nej, jag åker inte upp till Sverigemötet, jag har för mycket med mitt nya jobb här hemma, säger Magnus Weberg, som dock påpekar att han var med på sitt partis Skånemöte.

– Det är deras roll som ungdomsförbund att ifrågasätta om partier driver sina ideologiska frågor, det är inget konstigt med det, konstaterar Magnus Weberg och fortsätter:

– Det finns många anledningar till att sänka skatten och min ideologi liksom Moderaternas är att man ska betala för det man själv önskar. Men samtidigt måste vi hantera att invånarna har förväntningar på en viss service liksom att vi måste följa gällande lagar. Flyktingströmmarna har till exempel påverkat kostnaderna liksom vi påverkas också av ökade kostnader till följd av att Sjöbos invånare blir allt äldre.

I just Sjöbo kommun öppnade tidigare kommunalrådet och partikollegan Stefan Lundgren upp för att han om nödvändigt inte var helt främmande för en skattehöjning.

Som Skånska Dagbladet berättat tidigare har även ekonomerna gett Sjöbos politiska ledning rådet att höja skatten med 2,50 kronor per hundralapp. just med hänvisning till att kommunens invånare blir allt äldre och mer kostsamma.

Finns det utrymme för skattesänkningar i Sjöbo?

– Just nu är det ingen fråga som diskuteras. Spontant tror jag inte att skatten kommer varken höjas eller sänkas under den här mandatperioden, säger Magnus Weberg.

Han hänvisar till prognoserna inför 2018 som säger att Sjöbo kommun kommer att göra ett totalt minus på runt 3 miljoner kronor nästa år,

– Det är prognoser som baseras på uppräkningar utan att vi göra några förändringar. Det kommer vi självklart att titta på, säger Magnus Weberg som hänvisar till att Sjöbo står väl rustat ekonomiskt med bland annat kommunala fastigheter i gott skick samt låga investeringsskulder.

MUF är dock övertygat om att det finns utrymme för att sänka skatten, oavsett nuvarande skattesats.

– Lägre skatter är både en frihetsfråga och en jobbfråga. Det måste alltid löna sig mer att jobba än att leva på bidrag, det kan lokala politiker skapa förutsättningar för, säger MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa i en kommenterar.