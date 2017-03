Kinesisk toppklubb lurad på 3,5 miljoner

Malmö Ligan låtsades företräda en brasiliansk fotbollsadvokat. De lurade en kinesisk klubb att betala 3,5 miljoner kronor för en fotbollsspelarövergång. Dessutom har de hämtat ut lyxbilar och skickat till Kuwait. Nu åtalas fyra Malmöbor.

Ligan har opererat snabbt och under mycket kort tid lurat till sig mycket pengar.

I mars månad 2016 hämtade en 33-årig Limhamnsbo ut datorer till ett företag där han var extern firmatecknare. Datorerna var värda 90 500 kronor.

Parallellt med detta tecknade han ett leasingavtal i Malmö för en Mercedes värd 460 000 kronor. I slutet av maj hämtade han ut en Mercedes i Göteborg värd 540 000 kronor.

En av bilarna, en Mercedes-jeep, ska enligt åklagarens bevisning ha skeppats till Kuwait via Köpenhamn. Den andra bilen ska ha körts till Jordanien.

Mannen ska också för företagets räkning ha ansökt om och fått kredit hos Svea Ekonomi för 1,3 miljoner kronor under april månad och 200 000 kronor från OPR Finance.

För dessa brott åtalas 33-åringen för fem fall av grovt bedrägeri.

Det mest spektakulära brottet handlar om en spelarövergång till kinesiska fotbollsklubben Shanghai SIPG.



Exakta uppgifter om vilken spelare det rör sig om finns inte i åklagarens offentliga del av förundersökningen, men av åtalet framgår att Ministeriet för allmän säkerhet i Peking har begärt assistans av svenska myndigheter för att utreda brottet.

Förutom det falska avtalet är informationen mycket knapphändig.

Det som framgår är att ligan kommit över ett standardavtal från den brasilianska advokatbyrån B & M Bichara E Motta.

Enligt åklagare ska 33-åringen och en 38-årig Malmökvinna tillsammans ha gett sken av att företräda den brasilianska advokatfirman.

I Bichara E Mottas namn ska de ha skickat en begäran om överföring av en delbetalning för en fotbollsspelare för 371 420 Euro eller 3 522 550 kronor.

Pengarna gick i september månad in på ett svenskt bankkonto tillhörande ett bolag paret var företrädare för. Bankkontot spärrades innan bedragarna hunnit överföra pengarna. Här åtalas 33-åringen och 38-åringen för grovt penningtvättsbrott.

I Kina är fotboll en politisk fråga. Det uttalade målet att göra landet till en fotbollsnation kommer från presidenten själv, Xi Jinping, som fick makten 2012.

Sedan dess har Kina använt mycket pengar på att köpa europeiska spelare. Bloombergs har räknat ut att kinesiska klubbar köpte europeiska fotbollsspelare för 296 miljoner dollar enbart förra året.

Brasilianska Oscar köptes av Shanghai SIPG för rekordsumman 75 miljoner dollar i december 2016. Affären förmedlades via Bichara E Motta.

Ett halvår tidigare köpte Shanghai SIPG Hulk, eller Givanildo Vierira de Sousa som brasilianaren också heter. Affären offentliggjordes i slutet av juni 2016. Malmöligans bedrägeri inleddes månaden efter.

Ytterligare två åtalspunkter finns med i framställningen. 38-åringen ska tillsammans med en 20-årig Malmökvinna ha lurat ett företag att överföra 34 180 Euro eller 332 581 kronor till dem.

En 45-årig Malmöbo är också åtalad för penningtvättsbrott då han i oktober låtsats företräda ett schweiziskt bolag och lurad ett företag att betala in 34 180 Euro eller 332 581 kronor till 20-åringens bankkonto.

Skånskan har sökt kammaråklagare Lars Morand. för en kommentar.