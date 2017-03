EBK breddar sin redan breda trupp

FOTBOLL Eslövs BK har fått in ett par nya spelare i sin redan välfyllda och breda fotbollstrupp.

– Vi är 35 man i truppen. Det är tuff konkurrens om platserna i både A- och U-laget, hävdar Peter Olsson, den årsfärske tränaren för det årsfärska division 3-manskapet.

Filip Larsson och Felix Jakobsson, två unga talanger från Landskrona Bois, är de som senast plockats in i EBK-truppen, dit deras Bois-kompisar Filip Olsson och Linus Persson kom redan för några månader sedan.

EBK har matchat tufft hela våren och i princip dubbelt varje veckoslut.

– Men alltid med två olika startelvor. Vi har inventerat truppen och velat se hur spelarna reagerar på olika former av motstånd. Vi har börjat ringa in det mesta. Det känns som att vi är nära en grupp av spelare som är aktuella för en startelva, hälsar Peter Olsson.

I förra veckan blev det 2-1-seger över Torns IF med Kim Jeppsson och Pontus Gressman som EBK-målskyttar.

– Vårens tuffaste motstånd och vår bästa match, framför allt i den första halvleken. Efter paus blev vi tillbakatryckta, men skapade chanser på omställningar, berättar Peter.

I kväll matchar EBK mot Högaborg.



– De är tippade att vinna den andra division 3-serien. Det ska bli intressant att se hur vi står oss mot dem.

På lördag matchar sedan en annan EBK-uppställning mot Lunds BK U19. Däremellan ska EBK-spelarna genomlida två fredags- och ett lördagsträningspass.

– Men på söndag är det fritt, hälsar Peter Olsson avslutningsvis.

Före division 3-premiären mot Lödde på påskafton den 15 april ska EBK också möta Kvarnby IK.