Dystert besked för Österlen FF-spelare

FOTBOLL Det blir inget division 2-spel den här säsongen för Österlen FF:s Aleksandar Milutinovic.

Milutinovic blev illa knäskadad i träningsmatchen mot IS Halmia för två veckor sedan (förlust med 0-1). På ÖFF:s hemsida ger tränaren Mladen Blagojevic nu det här dystra beskedet:

– Aleks fick tyvärr det sämsta besked man kan få, hans främre korsband är av och därmed är säsongen också över. Orda något mer om detta känns bara onödigt och smärtsamt, vi lider med Aleks.

Österlen, suverän division 3-serieseger i fjor, har under försäsongen haft otur att få några spelare skadade. För Arben Sfishta, ny för året från Ängelholms FF, ser läget mörkt ut. Mladen Blagojevic berättar:

– Han har problem med menisken i knäet och inte kunnat träna för fullt, Nästa steg är att gå in i knäet för att se om operation behövs eller inte, Det är högst osäkert när han kan vara med för fullt igen.

Joel Mårtensson, som är årsfärsk från Tomelilla IF, och Dejan Blagojevic är två andra spelare som är inskrivna på skadelistan.

– Båda är igång. Som det ser ut nu ska de kunna delta i seriespelet.



Tillbaka i spel redan på söndag, då ÖFF tar emot Mjällby AIF i en träningsmatch på naturgräsplan på Branteviks idrottsplats, är lagkaptenen Jonathan Karlsén efter sitt armbrott.

På tal om skador och ÖFF kan det tilläggas att även Jacob Blixt är borta hela säsongen på grund av en allvarlig knäskada han ådrog sig för en tid sedan i USA, där han ju går på fotbollscollege. Det var annars tänkt att Blixt, precis som i fjor, skulle komma hem till Sverige och förstärka Österlen under ett par sommarmånader.