Två års fängelse för dödskrasch i Tomelilla

YSTAD En 38-årig lastbilschaufför har dömts till två års fängelse efter att i berusat tillstånd ha kört in i en släpvagn så att en medpassagerare avled.

Yrkeschafförens medpassagerare dog vid krocken.

Den ödesdigra kollisionen inträffade på ett inhägnat företagsområde på ett åkeri i Tomelilla den 21 januari, där lastbilschauffören har jobbat i nio år.

Den dagen ville han övernatta i lastbilen på företagets område. Sent på kvällen fick han kontakt med två arbetskamrater. De delade på en flaska whisky och vodka till maten i en lastbilshytt.

På åkeriområdet stod också lastbilschaufförens personbil, en BMW 530. Under natten körde han bilen runt på området med en kollega som passagerare. Båda två var berusade och struntade i att använda säkerhetsbälten trots att bilen kördes i hög fart.

Körandet slutade med att lastbilschauffören förlorade kontrollen över bilen och sladdade in i en uppställd släpvagn. Bilens högra sida blev kraftigt deformerad, lastbilschauffören skadades och passageraren avled på platsen med en avsliten aora.

En person larmade räddningstjänsten som var på plats klockan 4.30.

Ambulans förde lastbilschauffören till sjukhuset med ett brutet nyckelben, fyra brutna revben och skador ryggen.



Blodprov visade att lastbilschaufförens alkoholhalt i blodet uppgick till 1,87 promille. Medpassagerarens alkoholhalt innehöll 2,55 promille.

Hela händelsen med åkturen och krocken fångades av en övervakningskamera.

Ystads tingsrätt fann att lastbilschauffören gjort sig skyldig till vållande till annans död, grovt rattfylleri och grov vårdlöshet i trafik.

Förutom fängelse på två år dömdes han till skadestånd på 50 000 kronor till vardera tre efterlevande och 16 226 kronor till företaget för materiella skador.

Lastbilschauffören är inte tidigare straffad och fick vänta i häktet tills domen vann laga kraft.