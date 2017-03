Restaurangköpet i Eslöv blev mardröm

ESLÖV Etableringen i Eslöv blev en mardröm för de nya ägarna till restaurang Ninnas Steakhouse vid Stora Torg.

De satsade alla pengar de skrapat ihop efter att tidigare ha drivit restauranger i Lund. Men efter en fyra månader lång process tyckte inte Eslövs kommun att de var lämpliga att ha sprittillstånd – vilket gör det omöjligt att driva restaurangen.

De känner sig helt maktlösa och är oerhört kritiska till Eslövs kommuns arbete, framförallt mot kommunens ansvariga tjänstemän.

– Handläggaren har hållit på i fyra månader och begärt in dokument efter dokument. Vi har inget att dölja och har lämnat in allt de velat ha. Vi har frågat vad vi mer ska göra, men de har inte velat hjälpa, säger krögaren Salah Mahod.

Under en dryg timme visar han Skånska Dagbladet alla dokument och kontoutdrag – bland annat dem till Ninna Steakhouse förra ägare, som fick betalt via två banköverföringar. Allt är noga dokumenterat.

Han är även kritisk mot att restaurangen inte fick ha kvar sprittillståndet under överklagandeprocessen. Indraget sprittillstånd är lika med en dödsdom mot rörelsen.

Salah Mahod beräknar att man presenterat cirka 150 olika dokument för Eslövs kommun. Inte bara över köpet av Ninnas Steakhouse – utan över samtliga ekonomiska transaktioner de varit inblande i med sina båda Lundarestauranger ett gatukök och en falafelrestaurang i centrala Lund.



– Det handlar om uppgifter nästan tio år tillbaka i tiden. De har grävt och grävt men blev aldrig nöjda. Var har vi fått pengarna från och hur har vi betalat? Vi jobbar inte svart och vill göra rätt för oss. Vi tycker att vi visat allt, men tydligen räcker det inte.

Ninnas ägare tror att Eslövs kommun redan från början bestämt sig för att de inte ska få sprittillstånd.

– Jag vet inte om det är något personligt eller något annat. Men något är det i alla fall. För inte behandlar de alla som vill driva restaurang i Eslöv så här?

De vill inte framföra några teorier men har ändå funderat över vilka motiv som kan finnas. När Skånskan pratar med restaurangfolket framgår att de funderat på om deras utländska bakgrund har legat dem i fatet.

De har noterat att Sverigedemokraterna var ett av partierna som röstade för att restaurangen skulle förlora sprittillståndet. De båda andra var Socialdemokraterna och Moderaterna.

De prövade att anlita en juristfirma. Juristfirman tyckte, enligt Salah Mahod, att Eslövs kommun begärt in alldeles för mycket uppgifter– men det skulle kosta minst 100 000 kronor att driva process. De pengarna har inte restaurangägarna.

– De sade att det hade räckt att vi lämnade in fyra papper!

De fick också anmärkning av Eslövs kommun för att en person som tidigare haft problem med ett alkoholtillstånd 2013 arbetade i rörelsen, ingen av ägarna.

– Det handlar om en anställd! Vad har det med sprittillståndet att göra? Vi har väl alla gjort något fel någon gång – men ska man inte få arbeta efter det? Men visst – om det är så de vill ha det måste han ju sparkas.

Det gapar tomt i hyllorna bakom bardisken där spritflaskorna tidigare tornade upp sig. Vinställen är också tömda. Bara några enstaka och sorgsna flaskor med alkoholfritt vin har dröjt sig kvar.

Det ringer fortfarande folk och vill boka till kvällarna. När de får veta att det tyvärr inte finns några starkare drycker att erbjuda än 3,5-procentiga folköl blir det ingen bokning.

– Folk vill kunna dricka ett glas rödvin eller ta en starköl till vår goda mat, säger Salah Mahod, som nu lånar pengar från vänner och släktingar för att kunna betala löner och leverantörer.

Omsättningen en lördag kväll kunde tidigare ligga på 17 000–20 000 kronor. Nu är den nere på 1 000-2 000 kronor. Sedan någon vecka satsar Ninnas Steakhouse istället extra på att locka lunchgäster.Dagskassorna räcker inte alls för att det ska gå runt.

Med posten dimper redan ner de första inkassokraven från kronofogden. HSB har gett anstånd med hyran.

Även de anställda är oroliga. Även de har satsat. Nu får de klara sig utan lön och riskerar att helt bli av med sin anställning.

– Man trodde inte det gick till så i Sverige. Vi är utländska men vill inte leva på det sociala utan försörja våra familjer själva, som svenskarna.

– Vi jobbar och kämpar från nio på morgonen till tio på kvällen. Vi hinner inte med våra familjer utan är arga hemma och hinner inte sova.

Saken är överklagad till Förvaltningsrätten i Malmö. De hoppas få tillbaka sitt sprittillstånd med en varning. När ärendet behandlades i Eslövs vård- och omsorgsnämnd ville Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet nöja sig med detta.

