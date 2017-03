Flera skadade efter skottlossning i London

Utrikes En polis ska ha blivit knivhuggen utanför parlamentsbyggnaderna i London, rapporterar BBC.

Gärningsmannen ska ha skjutits av polis.



The Metropolitan Police skriver på twitter att de för närvarande betraktar händelsen som en terroristattack.

Enligt BBC ska även tre eller fyra skott ha hört utanför parlamentet, liksom en rad höga smällar.

Flera personer uppges också vara skadade på Westminister Bridge. Enligt uppgifter till BBC ska uppåt fem personer vara skadade.

Uppgifter till BBC uppger att en bil ska ha kört på flera personer vid bron.

Police say attack at UK Parliament being treated as "terrorist incident until we know otherwise"https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/gaUKNRFJwN — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 mars 2017

Avoid Parliament Sq, Whitehall, Westminster & Lambeth Bridge, Victoria St up to junction with Broadway & Victoria Embankment/tube #London — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 mars 2017

BBC hänvisar till en regeringskälla som uppger att en person ska ha skadats efter att ha blivit knivskuren inne i i närheten av parlamentsbyggnaden.

Gärningsmannen ska i sin tur ha blivit skjuten av beväpnad polis.

Parlamentsbyggnaden har stängts ner. Området kring regeringsbyggnaden har spärrats av liksom den tunnelbanestation som ligger närmast parlamentsbyggnaden.

Deputy speaker announces UK Houses of Parliament suspended after incident on Westminster Bridge https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/0SpfNcjAIv — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 mars 2017

Reports of shots fired outside UK Parliament, Palace of Westminster reportedly in lockdown https://t.co/G8wSRu5JHX — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 mars 2017

