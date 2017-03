Malmö Satsningen på elbussar i Malmö går framåt, politikerna i tekniska nämnden har inga synpunkter på att investera 20 miljoner kronor för att se till att bussarna på linje 3 och 7 kommer fram.

Däremot sa de nej till att dra in ett par hållplatser längs rutterna.

För att öka framkomligheten vill tjänstemännen dra in några hållplatser läns de planerade elbusslinjerna – ringlinjen linje 3 och linje mellan Svågertorp och Ön.

På linje 7 vill tjänstemännen dra bort en hållplatserna Ribersborg, Öresundsparken eller T-bryggan. Men politikerna säger nej och vill ha kvar alla tre.

– Vi tror Malmöborna nyttjar alla tre och det kommer att bli väldigt långa avstånd annars, framför allt på sommaren, säger tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S).

Vid Ribersborgsstranden anordnas det under sommaren en hel del aktiviteter, påpekar nämndens andre vice ordförande Håkan Fäldt (M).

– Och vi vill ju gärna att folk åker kollektivt till till exempel hästhoppningar.

Politikerna är också tveksamma till att dra in hållplats Drottningtorget på linje 3. Här tycker utredaren att avståndet till nästa hållplats Caroli är så pass kort att en indragning är möjlig. Men politikerna tvekar. Torget utnyttjas ju under sommarmånaderna för loppmarknad och då och då Bondens marknad.

Det får tjänstemännen titta på en gång till.

I övrigt hade politikerna inga invändningar mot kostnaderna för elbussatsningen. Sammanlagt beräknas investeringarna i laddstolpar, ombyggnad av hållplatser, farthinder och nya signaler kosta runt 20 miljoner kronor plus en årlig kostnad för drift och underhåll på drygt 1,3 miljoner.

Ärendet skickas nu vidare till kommunstyrelsen för godkännande.