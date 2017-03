Vänskolan i Afrika har fått en vattentank

SVEDALA Sträckan är utstakad och lokala band bokade.Nu hoppas arrangörerna på Naverlönnskolan att anmälningarna ska börja komma in till Tandalaloppet som arrangeras lördagen den 13 maj.

Sedan Tandalagruppen på skolan bildades har den lyckats samla in 24 000 kronor till vänskolan i Tanzania.

Ett 20-tal åttondeklassare och även en del nior har bildat en Tandalagrupp och arbetar med projektet i ämnet Elevens val. Syftet med aktiviteterna är att samla in pengar till Nzegaskolan i Tanzania.

Sedan mer än 20 år tillbaka pågår ett samarbete mellan Tandalaföreningen och olika skolor i Tanzania. Tandala står för just Tanzania och Svedala.

– Gun-Britt från Tandala och en rektor från en skola var och berättade för oss om olika saker som de arbetar med. Vi kände att vi också ville göra något och som bara riktar sig till Nzegaskolan som är vår vänskola, berättar Elna Essfors.

Sedan dess har olika aktiviteter arrangerats. Ett exempel är en speldag, ett annat halloweendisco för lågstadiebarn.

– Det blev jättepopulärt. 200 barn stod i kö för att komma in. Vi tog 30 kronor i inträde och alla pengar som kom in skänkte vi till vänskolan, tillägger My Petersson.

Glädjen var stor när man skickade över 11 000 kronor i november.

Ytterligare 5 000 skickades månaden efter. Med hjälp av pengarna har skolan lyckats köpa in en egen vattentank. Tyvärr är det torka i området nu vilket lett till att matpriserna stigit. Nu går pengarna istället till att köpa majsvälling.

– Innan torkan räckte 800 kronor till att köpa in välling till hela skolan för en hel månad. Nu har priserna stigit på grund av torkan, tillägger Oscar Myllenberg.

Nu arbetar eleverna med nästa projekt, ett motionslopp som ska arrangeras den 13 maj. Start och mål sker vid Stortorget i Svedala och loppet är fem kilometer långt.

– Vi har varit ute och mätt upp sträckan, fortsätter eleverna. Sedan har vi bokat en del lokala band också.

– Vi vill skapa litet festlig stämning i centrum den här dagen och kommer också att ordna med tält, bänkar och grillning.

Företag ställer upp med sponsring av allt från nummerlappar till reklamaffischer.

Eleverna tycker att de tack vare det här arbetet fått en annan syn på vad man får för en viss summa pengar i Sverige jämfört med i Tanzania.

– Vi arbetar med det här ett par timmar i veckan. Det är ingen stor insats för oss men betyder så mycket för dem i Tanzania, konstaterar Anton Carlsson.

– Jag tror att vi allihop börjat fundera mer över vad vi gör med våra pengar och om vi verkligen behöver det som vi handlar.

Nyligen var några av eleverna och presenterade sitt arbete för deltagarna i en näringslivslunch som Svedala kommun arrangerade.

– Jag är imponerad över hur de arbetar, intygar deras lärare Camilla Stalbohm. De är verkligen jätteduktiga och engagerade och drar sig inte för att ta kontakt med både företag och andra för att få in bidrag.

– Från början var det här bara tänkt som ett lopp. Nu håller det på att utvecklas till en liten folkfest i Svedala centrum.

Att delta i loppet kostar 120-150 kronor. Anmälningar tas emot på tandalaloppet@gmail.com.