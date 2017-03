Trångt men hjärtligt i föreningshus

LUND Det var trångt men hjärtligt när några av Lunds alla 1 500 föreningar samlades i huset på en av gårdarna på Bytaregatan för att vara med om att inviga Föreningarnas hus.

– Det här är en dröm som många föreningar har haft i årtionden. Nu kan vi förverkliga den, säger Mattias Persson, ordförande i Föreningarnas hus.

Han visar runt i de nyrenoverade lokalerna en trappa upp i ett av Lunds historiska hus, där det finns fem kontor som föreningarna kan hyra och ett större mötesrum med plats för 20 personer.

– Tanken är att föreningarna helt ska styra verksamheten i huset. De kan hyra en permanent kontorsplats eller en flexibel arbetsplats där de kan låsa in materialet i ett skåp, berättar Mattias Persson.

– Det finns många samordningsvinster med att kunna dela projekt, whiteboard, wifi men också gemensamma utrymmen med andra föreningar, menar kommunalrådet Philip Sandberg. (L).

Det var han som skrev motionen för att skapa ett föreningshus i Lund 2015. Nu höll han tal och framhöll det arbetet som föreningarna har lagt ner via Lunds ideella paraplyorganisation, LIPS och Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund, PIL.



– Den ideella sektorn får en rejäl skjuts framåt genom Föreningarnas hus och kan samarbeta och driva olika frågor som de har gemensamt, sa kommunalrådet Elin Gustafsson (S) som ansvarar för kultur och fritid.

Fritidschefen Dan Kanter framhöll också att det är jättepositivt att föreningarnas hus nu äntligen står färdigt.

– Lokalerna ger många tillfällen till möten mellan föreningarna och idrottsklubbarna kan knytas närmare till kulturföreningarna, menar Dan Kanter.

På plats fanns flera föreningar som är intresserade av att hyra in sig. Cecilia Pedersen från Thomandersällskapet har lång föreningserfarenhet i Lund medan Katja Rosenblad i Hållihop i Lund är i startgroparna för sin förening.

– Här kan vi hitta ett funktionellt kontor och ha möten. Tidigare har vi fått hålla till hos banken, säger Cecilia Pedersen.

Kajsa Rosenblad berättar att hon och några andra planerar för aktiviteter för ensamkommande och då kan de få stöttning via andra mer erfarna föreningar.

– Det är just det som är så bra med ett föreningshus, att nya kontakter kan knytas. Vi börjar i liten skala med att ett 20-tal föreningar får plats att hyra in sig och växer intresset får vi utöka lokalerna, förklarar Johans Östlund i styrelsen för Föreningarnas hus.

Lunds kommun har avsatt 200 000 kronor årligen till föreningshuset. Föreningarna betalar en hyra på mellan 300 och 3 000 kronor per månad beroende på vilket hyresalternativ som man väljer.