Trädflytt ger rum åt spårvagnsstation

Transportledare styrde trafiken under arbetets gång.

Under överseende av arborister utrustade med olika sågar pågick arbetet under måndagen.Foto: Axel Hilleskog

lund Under måndagen inleddes flytten av åtta träd på torget där det så småningom kommer byggas en spårvagnsstation.

– Jag trodde att det skulle vara mer action, här har inte varit några trädkramare, säger en parkskötare på plats.

Samtidigt bidrog den drygt 35 ton tunga lastbilen, med uppgift att dra upp träden till en hel del action.

Väl på plats satte den griparmen om trädstammen och började dra upp trädet under överseende av en grupp arborister.

Eftersom marken under torget är arkeologiskt högintressant fanns även representanter från Kulturen i Lund på torget för att bevaka det hela, vilket hade försenat arbetet.

Träden, sex plataner och två lindar, kommer flyttas till Vindarnas park ute på Brunnshög. Den tomma ytan som lämnas på torget kommer ge plats åt den planerade spårvagnshållplatsen Lund C.

Den framtida spårvägen beskrivs av kommunen som ”en ryggrad” som går från den medeltida delen av staden och tar passagerarna ut till den ”nya kunskapsstaden på Brunnshög. En befolkningsökning på 50 000 som ska bo och arbeta i nya bostäder och på nya arbetsplatser vid stråket är förhoppningen.

På torget fanns under måndagen även kommunens parkintendent Lars Brobeck, som hoppas att träden får nytt liv.

– Detta är vanskligt och något som man inte gör så ofta, säger Lars Brobeck.

Han pekar dock på att träden regelbundet har hamlats, vilket gör att rotsystemet samlats sig och underlättar därför ett arbete som detta.

– Sen blir det en etableringsfas för att få igång fotosyntesen i träden.

– Det tar 2-3 år och är en uppgift som är ganska tuff.

När träden anlänt till sitt nya hem kommer de var och en att kräva cirka 1000 liter vatten per dag, berättar Lars Brobeck.

– Det är mycket känslor och minnen som Lundaborna har kring träden.

– Om vi kan få dem att etablera sig så kan det bli en pampig och minnesvärd entré till parken.