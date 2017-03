Försökte utpressa läkare på 150 000

Malmö En 68-åring Malmöbo menade att hans läkare felbehandlat honom så han pensionerats för tidigt. Han skickade hot och kränkande sms till läkaren och hans make. Nu döms mannen för utpressningsförsök.

Den 68-årige mannen pensionerades när han var 62 år gammal.

Han var missnöjd med pensionen, som han inte tyckte räckte. Han ansåg att hans läkare var skyldig och begärde ersättning hos patientskadenämnden. Men där blev det nobben.

68-åringen var frustrerad över att han inte fick se vad läkaren skrivit till patientskadenämnden och hans försäkringsbolag.

I december 2015 skickade Malmöbon ett första brev till läkaren där han krävde ersättning för den skada som han menade läkaren hade orsakat.

I en av bilagorna skrev 68-åringen att han såg en utväg, som innebar att göra ett mindre brott som han kunde få ett års fängelse för.

På så sätt kunde han spara en stor del av pensionen.

I brevet framgick att läkaren senast i januari 2016 skulle betala 200 000 kronor alternativt 4 000 kronor per månad så länge läkaren levde.

68-åringen letade också upp kontaktuppgifter till läkarens man, som fick motta sms.

Ett innehöll ett hot om en polisanmälan mot maken.

”Var försiktiga när ni öppnar dörren och är ute. Det finns en galen knarkare som har vapen och vill skada er båda. Kanske mer än bara skada. Jag har sagt nej men han lyssnar inte mig. Han vill hjälpa mig och tjäna pengar till knark. Titta bakåt för att se om någon jagar er. Mera kan jag inte hjälpa er”, stod det i ett meddelande.

Utöver detta fick läkarens make ta emot kränkande mejl om homosexuella.

Meddelande och brev skickades under en period av fem månader. Båda mottagarna uppfattade meddelandena om homosexualitet som barnsliga. Däremot uppfattar de alla andra meddelanden om krav som hot.

Någon polisanmälan lämnades aldrig in och pengar betalades aldrig ut.

Läkaren har dock blandat in arbetsgivarens säkerhetsansvarige och har fått åka taxi till och från arbetet. Hans make har upplevt ett obehag då han inte vetat när nästa sms ska komma.

Tingsrätten gör bedömningen att 68-åringens brev rört sig om försök till utpressning om åtminstone 150 000 kronor.

Han döms även för olaga hot och ofredande till villkorlig dom och 80 dagsböter å 50 kronor.

68-åringen ska även betala 10 000 kronor vardera i skadestånd till läkaren och hans man.