Utrikes Den demokratiska kongressledamoten och medlemmen av kongressens underrättelsekommitté, Jackie Speier kallade på söndagen den ryska inblandningen i det amerikanska valet för "lika stor, om inte större än, Watergate-skandalen".

Watergate-skandalen – när president Richard Nixon lät avlyssna den demokratiska kampanjledningen inför valet 1972 – är kanske den största skandal som drabbat någon amerikansk valrörelse i modern tid. Därför väcker uttalandet från Jackie Speier som gjordes i en intervju med tv-kanalen MSNBC stor uppmärksamhet.

Intervjun ägde rum med anledning av att FBI-chefen James Comey och hans motsvarighet inom NSA, Mike Rogers under måndagen ska vittna inför kongressens underrättelsekommitté. Under förhöret kommer de båda att enbart lämna uppgifter som inte är hemligstämplade.

– President Putin har gjort sig skyldig till den mest skändliga typ av aktivitet när han blandade sig in i det amerikanska valet, sa Jackie Speier till tv-kanalens reporter Jacob Soboroff,

– Det finns indicier för ett helt nät som Putin lagt ut för att snärja många av de människor som nu har mycket respekterade positioner inom USA:s regering.

Hon poängterade att det kommer att ta tid innan all information finns tillgänglig.

– Watergate pågick under väldigt lång tid.

Och konsekvenserna för den sittande administrationen med president Trump i spetsen blir sannolikt allvarliga.

– Jag tror att det förmodligen finns skäl nog för riksrätt.

House Intel Committee’s @RepSpeier on Trump-Russia ties: “this is going to be as big if not bigger than Watergate.” https://t.co/oj0amnwSKU

— Jacob Soboroff (@jacobsoboroff) 19 mars 2017