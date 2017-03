Protest kan rädda Österlen och fälla Kävlinge

BORDTENNIS Utspelade och uträknade. Ten and out! Österlen var tvungna att vinna över Halmstad i den sista omgången för att inte ramla ur pingisligan. Vid bordet var Österlen inte ens nära. 1-4 blev det där. Ändå lever hoppet. För Österlens BTK tycks undrens tid inte vara förbi. En regelmässig fadäs från Halmstad kan rädda Österlen kvar i högsta serien. Och sänka Kävlinge!

– Skulle vi rädda oss kvar på det här sättet så känns det förstås inte bra, men Halmstad spelade med två icke-EU-medborgare och det lär vi protestera mot. Går protesten igenom så klarar vi oss kvar i pingisligan på Kävlinges bekostnad, lät Peter Johansson, ordföranden i Österlen, meddela minuterna efter att hans lag förlorat matchen i Jonebergshallen med 1-4.

Det resultatet kan i efterhand komma att ändras till ”skrivbordresultatet” 4-0 för Österlen.

Det skulle i så fall betyda att Halmstads fadäs kostar en tredje part, Kävlinge, kontraktet i pingisligan.

– Blir det på detta sätt så skiter jag i allt. Då lägger vi ner. Vi har trots allt lagt ner hur mycket arbete som helst och runt 500 000 kronor på en säsong. Och så går allt åt helvete. Som sagt, då lägger vi ner hela det här jäkla tramset, hälsar en förtvivlad och förbannad Bengt Israelsson, Kävlinges ordförande.

Kävlinge avslutade seriespelet med att förlora med 2-4 mot ett BTK Rekord som därmed säkrade segern i pingisligans grundserie.



Men Kävlinge var ytterst nära att lugga Rekord på poäng. Två av förlustmatcherna slutade med knappa skiljesetsnederlag. Om det blivit 3-3 i stället för 2-4 hade förmodligen Kävlinge klarat sig kvar oavsett utgången av det beslut som förbundet måste ta efter Österlens protest mot Halmstad. Efter den sista slagna bollen i Jonebergshallen i Simrishamn var förvirringen total.

Österlen stod som förlorare med 1-4, men ändå med ett nytänt hopp om en fortsättning i den högsta serien.

När Halmstad i den absoluta sista singeln skickade in unge amerikanen Kanak Jha, född 2000, vid bordet, när de i princip redan vunnit matchen, så var det den andra icke-EU-medborgaren de nyttjade denna afton. Kinesen Chuan Xi Han hade då vunnit över både Viktor Görman och Loic Bobiller.

Regelmässigt är det tillåtet för ett lag i pingisligan att bara använda en icke-EU-medborgare per match.

– Vi kommer att lämna in en protest mot detta, meddelade Peter Johansson, Österlens ordförande.

I all hast försökte de nå de ansvariga i förbundets tävlingskommitté, men några besked eller beslut kunde de inte få.

Österlens protest lär följas av en motprotest från Kävlinge.

– Kanaks match kom ju aldrig att räknas. Och hur kunde domarna tillåta Halmstad att använda honom? frågade sig en upprörd Bengt Israelsson efter att han fått höra om kalabalikslutet i Simrishamn.

– Och en sak till kan säga, att om det varit mitt lag så hade jag påtalat reglerna för motståndarna innan de gjort felet. Så renhårig är i alla fall jag, tillägger Bengt Israelsson.

Sista orden lär inte vara sagda. Vem stannar kvar och vem ramlar ner?

Sista striden mellan de skånska trätobröderna Österlen och Kävlinge tycks inte vara över. Och det är inte Österlens förtjänst eller Kävlinges fel…

På en annan skånsk arena, i Blomsterbergshallen i Eslöv, vann EAI med maximala 4-0 över ett reservbetonat Warta. I och med att Rekord slog Kävlinge så snuvades EAI på segern i grundserien.

– Bara att acceptera. Kävlinge var nära, men nära skjuter ingen hare, konstaterade EAI-tränaren Peter Andersson nog så sant.