Eslövs IK:s B-flickor klara för USM:s finalspel

HANDBOLL Eslövs IK blir hela Skånes hopp i ungdoms-SM:s finalspel i Malmö den 12-14 maj i B-flickklassen.

Det står klart efter den gångna helgens steg 4-runda, där bara segrarna i de åtta FB-grupperna gick vidare till finalspelet, där Eslövs IK kommer att få mäta sina krafter med Gustavsbergs IF, HK Silwing/Troja, Härnösands HK, IFK Tumba, IK Baltichov, Kärra HF och VästeråsIrsta.

Eslövs IK vann sin grupp efter fyra klara segrar, en av dem mot Kävlinge HK med 27-16. Staffanstorps HK arrangerade själva sitt steg 4-gruppspel i Uppåkrahallen och blev tvåa efter fullpoängaren Kärra.

Ystads IF blev också tvåa i en grupp som vanns av Tumba och där Dalhem blev fyra. H65 vann en av sina fyra matcher och blev näst sist i sin grupp.

Ï USM-handbollen avgjordes den gångna helgen även steg 4 i herrjuniorklassen.

Kvalificerade sig till finalspelet i Malmö gjorde Ystads IF, Lugi och IF Kristianstad efter att ha blivit tvåa i sina respektive steg 4-grupper. Som gruppettor gick Alingsås HK, HK Aranäs, IK Sävehof och LIF Lindesberg till finalsteget, dit även Eskilstuna Guif, som grupptvåa, gick vidare.