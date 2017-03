Tjuv i halloweenmask greps på skola

MALMÖ En 20-årig man i en halloweenmask greps av polis på Videdalsskolan under natten till söndagen.

Mannen är misstänkt för att ha varit delaktig i ett inbrott på skolan. Vid 02-tiden observerade ett larmföretag via en kamera hur två personer bröt sig in på skolan. En av männen bar en halloweenmask.

Flera polispatruller skickades till platsen där en person kunde gripas. Den andra personen lyckades fly från polisen.

Tjuvarna hade tagit sig in genom att bryta upp en dörr. Förmodligen med hjälp av den kofot som hittades på platsen. Ett pingisbord stals från skolan.